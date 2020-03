Verletzte Frau nach Unfall auf B 105 in Rostock: Laster kollidiert mit Kleinwagen

Rostock

Am Montagmittag ist es in Rostock zu einem Verkehrsunfall mit weit reichenden Folgen gekommen. Nachdem ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen waren, blieb die B 105 von Sievershagen kommend stadteinwärts zeitweise voll gesperrt.

Eine Frau verletzte sich bei der Kollision leicht. Laut Polizei hatte sich der Unfall gegen 13.10 Uhr ereignet. Die geschätzt etwa 50 Jahre alte Frau war mit ihrem Hyundai i10 auf der B 105 von Sievershagen in Richtung Schutower Kreuz unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle an den Griebensöllen fanden parallel Reinigungsarbeiten auf dem rechten Fahrstreifen statt, weshalb die zweispurige Straße auf eine Spur verengt wurde.

Autofahrerin kam ins Krankenhaus

Beim Einfädeln des Kleinwagens geriet die Fahrerin gegen den Lastwagen und verkeilte sich so unglücklich, dass sie sich drehte und quer vor dem Lkw zum Stehen kam. In dieser Position fuhr der Laster noch ein paar Meter weiter, ehe beide zum Stehen kamen. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde von Sanitätern behandelt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Zur Galerie Am Montagmittag kollidierte ein Lastwagen mit einem Kleinwagen. Bei dem Unfall wurde die Autofahrerin verletzt. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Die Strecke stadteinwärts blieb voll gesperrt. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Auf den Ausweichstrecken über Evershagen kam es zu einem kilometerlangen Stau. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Polizei aufgenommen.

