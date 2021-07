Rostock

In der Klinik für Forensische Psychiatrie in Rostock-Gehlsdorf ist es am Donnerstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Patient hatte ein Bett angezündet, es gab insgesamt 14 Verletzte.

Wie die Pressesprecherin der Rostocker Polizeiinspektion, Ellen Klaubert, mitteilte, hatte ein 31-jähriger Insasse, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, gegen 9 Uhr ein Bett in einem der Zimmer angezündet. Den Angaben der Beamten zufolge sei daraufhin die Brandmeldeanlage in der Forensik angesprungen, die Feuerwehr kam dann mit mehreren Löschfahrzeugen zum Einsatz.

Insassen erleiden Rauchvergiftungen

Noch vor dem Eintreffen der ersten Feuerwehren hatte ein Mitarbeiter der Klinik den Brand mit einem Eimer Wasser gelöscht. Doch der bis dahin austretende Qualm hatte gereicht, um insgesamt 14 Insassen der Forensik, darunter auch der 31-Jährige, zu verletzen – alle erlitten Rauchvergiftungen. Vier mussten zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnten sie nach Angaben von Susanne Schimke, Pressesprecherin der Universitätsmedizin, zügig wieder verlassen.

Sie widersprach der Polizei, was die Brandursache anbelangt. „Ein brennendes Bett kann ich nicht bestätigen“, sagte sie. Es sei lediglich ein „kleines Feuer“ gewesen, das keinerlei Auswirkung auf die Bausubstanz gehabt habe und schnell gelöscht worden sei. Beamte der Kriminalpolizei waren ebenfalls am Tatort und sicherten erste Beweise. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren.

