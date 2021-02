Vermehrt Einbrüche in Warnemünder Kleingartenverein: Das rät die Polizei

Rostock

Dietmar Jenssen ist bestürzt. „Unsere kleinen Inseln werden beschädigt“, sagt der Kleingärtner, der seine Parzelle im Kleingartenverein „Am Moor“ in Warnemünde hat. „Bei uns wurde am 29. Januar eingebrochen.“ Die Wildtierkamera des 76-Jährigen habe den Vorfall dokumentiert. „Dieses Mal ist nur die Tür beschädigt, beim letzten Einbruch vor einigen Jahren wurde alles verwüstet.“

Der Kleingartenverein ist seit Anfang des Jahres mehrfach Opfer von Einbrechern geworden – in 15 der rund 400 Parzellen stiegen Diebe seit Januar ein. „Das ist meiner Einschätzung nach in diesem Jahr schon extrem“, sagt Vereinsmitglied Manuela Sens. „Natürlich hat man da Angst, dass es die eigene Parzelle auch trifft. Gerade jetzt im Winter ist ja nicht viel Betrieb.“

Ein Täter erwischt

Daher ist die Kleingärtnerin sehr erleichtert, dass in der vergangenen Woche zumindest ein Einbruch vereitelt werden konnte. Nach Angaben der Polizei hat eine Kleingärtnerin zusammen mit ihrem Mann am Mittwoch einen Tatverdächtigen auf frischer Tat gestellt. Der 20-Jährige sei über den Zaun der Gartenanlage geklettert und habe in der Parzelle der Geschädigten nach einem Bonsai-Setzling Ausschau halten wollen. Mit sich führte er zudem eine Gartenschaufel. Da er die Pflanze nicht auffinden konnte, verließ er den Garten wieder. Das Paar konnte ihn dabei beobachten, hielt ihn fest und informierte die Polizei.

Garten in der Kleingartenanlage „Am Moor e.V.“. Die Anlage ist derzeit besonders häufig im Fokus der Diebe. Quelle: Martin Börner

„Derzeit können wir keinen Zusammenhang zu den anderen Einbrüchen erkennen. Die Ermittlungen dazu laufen, aktuell ist davon aber nicht auszugehen“, betont Polizeisprecherin Sarah Schüler. Der Täter habe seitens des Vereins ein Hausverbot bekommen, außerdem wurde er wegen Hausfriedensbruch und versuchtem Diebstahl angezeigt. Ihm droht ein Bußgeld.

Anzeigen wichtig für die Versicherung

Die Aufklärung sei, so Schüler, oft schwierig, wenn der Täter nicht auf frischer Tat erwischt wird. Gerade im Winter, wenn die Anlage größtenteils verwaist ist, werde der Vorfall erst spät bemerkt und zur Anzeige gebracht. Benno Winter, Vorsitzender des Kleingartenvereins „Am Moor“ betont, dass Diebstähle vorrangig aus versicherungstechnischen Gründen angezeigt werden. „Wir haben von unseren Mitgliedern schon oft gehört, dass Verfahren aufgrund von Mangel an Beweisen eingestellt wird“, sagt er.

Entwendet werde kaum etwas. „Früher wurden manchmal Maschinen geklaut, manchmal Gartengeräte. Aber die bringen im Verkauf kaum etwas ein und müssten erst einmal über das Tor geschafft werden“, sagt er. Das sei vielen Dieben den Aufwand nicht wert. Die Täter hätten es oft auf Geld oder Schmuck abgesehen. „Davon liegt kaum etwas in den Lauben“, sagt Winter. Der größte Schaden sei die Zerstörung an Türen und Fenstern. Am schlimmsten für viele sei jedoch die Gewissheit, dass Fremde sich Zutritt zum Eigentum verschafft haben. „Das ist natürlich ekelhaft, wenn man weiß, dass da jemand herumgewühlt hat.“

Einbruch aus Frust

Die Vorstände des Kleingartenvereins vermuten vor allem Frust und Langeweile als Gründe für die Taten. „Manchmal ist das auch nur ein reiner Zeitvertreib“, vermutet Winter. Manuela Sens ergänzt: „Vielleicht wollen viele gerade ihren Frust über die aktuelle Situation rauslassen.“ Dass es der Täter, der in der vergangenen Woche gestellt wurde, auf Bonsai-Setzlinge abgesehen hat, überrascht sie. „So ganz koscher ist mir das nicht, dass jemand wegen Setzlingen einbricht“, sagt sie. So gebe es durchaus legale Wege, an diese heranzukommen. „Einfach mal fragen kostet ja nichts.“

Eine 100-prozentige Absicherung gegen solche Einbrüche gebe es nicht. „Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die Tore immer zu sind, um es den Einbrechern zu erschweren“, sagt sie.

Polizei fährt Streife

Laut Polizeisprecherin Sarah Schüler gebe es immer mal wieder solche Vorfälle – der Kleingartenverein „Am Moor“ steche jedoch hervor. „Wir haben das Ganze im Blick. Wir haben in diesem Bereich Kontaktbeamte, die viel in diesem Bereich unterwegs sind.“ Außerdem werde die Anlage im Rahmen der Streifentätigkeit der Beamten beobachtet. Zudem rät Schüler zur Nachbarschaftshilfe. „Wenn man etwas in seinen Garten bringt, kann man ja auch mal nachsehen, ob beim Nachbarn alles in Ordnung ist“, nennt sie ein Beispiel. „Und wer beispielsweise ohnehin einen Spaziergang mit dem Hund unternimmt, könne in diesem Zusammenhang auch mal am Verein vorbeilaufen.“

Tipps zur Einbruchsicherung Das Landeskriminalamt gibt Tipps zur Einbruchsicherung in Gartenlauben. So sollen Fenster und Türen geschlossen werden. Gekippte Fenster seien offene Fenster und eine Einladung für Einbrecher. Sofern vorhanden, sollten auch Rollläden und Fensterläden geschlossen werden. Ist die Gartenlaube leer, könne das hingegen auch gezeigt werden – mit einem freien Blick durch die Fenster auf offene Schränke und geöffnete Schubladen ohne Inhalt. Gartengeräte und Werkzeuge sollten gut weggeschlossen werden. Leitern, Kisten, Gartenmöbel und Mülltonnen können von Einbrechern zur Einstiegshilfe verwendet werden. Auch diese gilt es, sicher wegzusperren. Die Strom- und Wasserzufuhr der Gartenlaube sollten abgeschaltet werden. Bei Nachbarn sind Notschlüssel besser aufgehoben als unter Fußmatten, in Blumentöpfen oder Dachrinnen. Zudem sollten Gartenfreunde auch auf die Laube des Nachbarn achten und bei Verdacht die Polizei und den Pächter informieren.

Von Katharina Ahlers