Vermisste Frau aus Rostocker Nervenheilklinik wohlbehalten aufgefunden

Rostock

Die Polizei hat die Fahndung nach der Frau aufgehoben, die am Donnerstagnachmittag aus der Rostocker Nervenheilklinik in Gehlsdorf verschwunden ist. Die 54-Jährige war gegen 15.30 Uhr verschwunden und wurde am Abend wohlbehalten von den Beamten aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung.

Von OZ