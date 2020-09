Rostock

Der seit dem 10. September vermisste 72-jährige Segler wurde nach Hinweisen aus der Bevölkerung wohlbehalten in Rostock angetroffen. Er hatte sich am Tag des Verschwindens vom Segelclub am Rostocker Stadthafen aus mit seinem Segelboot auf die Ostsee in Richtung Rügen begeben und war seitdem nicht mehr gesehen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten bedanken sich für die Mithilfe bei der Suche.

Von RND/kha