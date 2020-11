Vermisster Junge (14) aus Rostock wieder aufgetaucht

Rostock

Der seit dem 2. November vermisste Junge aus Rostock ist wieder da. Nach Polizeiangaben von Dienstag konnte der 14-Jährige wohlbehalten aufgegriffen werden.

Der Junge verließ am Samstag gegen 22 Uhr die Wohnung seiner Mutter im Stadtteil Lichtenhagen. Seitdem fehlte jede Spur von ihm. Die Polizei gab daraufhin am Montag eine Öffentlichkeitsfahndung heraus. Der 14-Jährige ist zeitweise in einer Einrichtung in Wendorf (Vorpommern-Rügen) bei Stralsund untergebracht.

Anzeige

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche nach dem Jugendlichen.

Von OZ