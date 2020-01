Veronika Fischer singt vor 600 Besuchern in der Rostocker Stadthalle 

Rostock

Wenn Veronika Fischer auftritt, ist es für ihre Fans immer auch eine Reise in die eigene Vergangenheit: „Wir haben ihre Lieder früher geliebt“, sagt Sabine Missal aus Lüdershagen ( Landkreis Vorpommern-Rügen). „Das war unsere Musik als wir 18 bis Mitte 20 waren“, blickt die 60-Jährige zurück. Ihr gefallen vor allem die Balladen. „Ich mag das Melancholische.“ Und dass die Texte von Fischer so anspruchsvoll seien.

So wie Sabine Missal geht es am Sonntag auf der Clubbühne der Rostocker Stadthalle den meisten der knapp 600 Konzert-Besucher. „ Veronika Fischer weckt immer Erinnerungen“, sagt Dagmar Rosenkranz aus Rostock. Die 57-Jährige hat sogar noch ein paar alte Schallplatten von der Musikerin zuhause, die Ende der Siebziger Jahre die erfolgreichste Sängerin der DDR war. Zu Rosenkranz’ Lieblingsliedern gehören die Hits „Sommernachtsball“ und „Dass ich eine Schneeflocke wär“ – letzteren Song spielten Veronika Fischer und ihre Band am Sonntag unter großem Applaus.

Musik mit viel Gefühl

Das Konzert von „Vroni“, wie Fischer auch genannt wird, überzeugt mit hoher Qualität. Die kraftvolle Soulstimme und die lange, blonden Haare sind nach wie vor das Markenzeichen der inzwischen 68 Jahre alten Sängerin. „Sie hat immer noch eine sehr gute Stimme“, sagt Dagmar Rosenkranz. Das sieht Sabine Missal ähnlich: „Sie ist einfach ein Naturtalent und hat eine perfekte Gesangsausbildung. Das unterscheidet sie von den heutigen sogenannten Stars aus dem Radio.“

Gudrun und Siegmund Deeth sehen Veronika Fischer das erste Mal live. Sie sind von der Insel Rügen angereist und haben sich einen Platz in den vorderen Reihen gesichert. „Sie ist unsere Lieblingssängerin. Wir haben viele CDs von ihr und haben auch ihr Buch gelesen“, sagt Gudrun Deeth. Ihr gefallen die Texte, die sehr schöne nachdenkliche Passagen enthalten. „Und es steckt viel Gefühl in der Musik“, so die 68-Jährige.

Sängerin blickt zurück

Fischer bedankt sich für den großen Zuspruch: „Schön, dass ihr alle da seid“, sagt sie gleich zu Konzert-Beginn. Zu ihrem Programm gehören neue Lieder, aber auch alte Hits wie „Auf der Wiese“ oder „Klavier am Fluss“. Zwischen den Songs blickt die Musikerin immer mal wieder in die Vergangenheit zurück und erklärt ihre Texte. An einer Stelle sagt sie: „Das Glück und die Liebe, darüber singe ich. Das Glück ist ja für jeden etwas anderes, aber die Liebe ist immer Glück.“

