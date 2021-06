Rostock

Es gibt Menschen, die halten sie für bekloppt, aber das ist Jana und Olaf Eichhorst aus Rostock schietegal. Das Lebensgefühl der Aida-Kreuzfahrten hat sie vollends erwischt und wird sie auch nie wieder loslassen. Wer immer mit auf Reisen geht und bereits Kultstatus erzielt hat, verraten die selbst ernannten „Superfans“ anlässlich des 25. Geburtstages von Aida der OZ.

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit“

Aida-Feeling in den eigenen vier Wänden – das haben Jana und Olaf Eichhorst in ihrer Wohnung perfekt umgesetzt. Auch mit festem Boden unter den Füßen, könnte man meinen, Aida hautnah zu erleben. Kaum ein Fleckchen findet sich in der Behausung der beiden Fans, das nicht irgendwie an Aida erinnert. „Hier unter dem Bild ist ein Loch in der Wand“, scherzt Olaf Eichhorst bei dem Blick auf die Taufposter, die jede Tapete unnütz machen.

Die markanten Aida-Bilder von Feliks Büttner prangen an allen Wänden und kämpfen mit den zahllosen Bordtickets, Schlüsselanhängern und Schiffsmodellen um Beachtung. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, auch wenn wir manchmal ungläubig beäugt werden, es ist eine Passion“, erklärt Olaf Eichhorst überzeugt und fügt hinzu „Wir sind nicht nur Fans, wir sind Superfans.“

Felix Urlaubär, Jana (46) und Olaf Eichhorst stehen an einem großen Modell der „Aida Prima“ im heimischen Wohnzimmer. Quelle: Martin Börner

Mit der Auslaufmelodie von Aida in den Hafen der Ehe

Wie viele Reisen das Paar mit den Aida-Schiffen schon unternommen hat, wissen beide gar nicht genau. „Wir haben nicht mitgezählt, aber so um die 30 vielleicht“, sagt der 53-Jährige, der selbst früher an Bord gearbeitet hat. Doch damals war die Leidenschaft für Kreuzfahrten noch nicht entbrannt. „Als Besatzungsmitglied sieht man das Schiff mit anderen Augen“.

Erst als er seine zweite Frau Jana 2009 kennenlernt, geht zwei Jahre später die große Liebesreise los. „2011 war unsere erste gemeinsame Kreuzfahrt. 2013 haben wir geheiratet, den Hochzeitstag haben wir extra auf den Tauftag der „Aida Stella“ gelegt“, erzählen die eingefleischten Fans. Mit der Auslaufmelodie der Aida sind sie dann auch im Standesamt in den Hafen der Ehe eingelaufen.

Gänsehaut und feuchte Augen beim Gedanken an Aida

Doch was macht Aida für sie so besonders, dass sie aus ihrem Leben gar nicht mehr wegzudenken ist? „Das fängt mit dem Auslaufen in Warnemünde an, das hat einen ganz speziellen Reiz. Wenn man langsam aus dem Hafen aufs offene Meer fährt, untermalt von der Auslaufmelodie, in den Sonnenuntergang schaut und an den Molen vorbeigleitet ...“, während Olaf mit feuchten Augen in Erinnerungen schwelgt, wirft Jana Eichhorst bei dem Gedanken daran, sofort ein: „Da krieg ich jetzt noch Gänsehaut. Das ein oder andere Tränchen fließt dann schon.“

„Hier ist das Lächeln zu Hause“ – der Aida-Spruch ist auch an der Tagesordnung von Jana und Olaf Quelle: Martin Börner

Das Fanpaar reist immer mit plüschiger Begleitung

Bei der Frage nach ihrem Lieblingsziel gerät Jana Eichhorst wieder ins Schwärmen: „Die Fjorde Norwegens sind traumhaft. Und das auf der Aida zu erleben, wenn das Schiff bei der Einfahrt mit epochaler Filmmusik untermalt, daran vorbeizieht.“ Da haben sich zwei gefunden. Doch ein Dritter sitzt seit acht Jahren immer mit im Boot: Felix, der Urlaubär – ein Aida-Plüschteddy, den es so heute nicht mehr zu kaufen gibt. Ob er im Koffer mitreist? Olaf Eichhorst ist entsetzt. „Niemals! Er hat seinen eigenen Beutel, natürlich schaut der Kopf oben raus.“

Für Urlaubär Felix hat Aida eigene Bettwäsche genäht

Der Bär hat inzwischen jede Menge Follower und die eingefleischten Aida-Fans haben selbst Fans, mit denen sie ihre Erlebnisse teilen. „Felix hat fast mehr Klamotten als wir. An Bord haben sie für ihn extra eine Bettwäsche genäht und ein Körbchen bereitgestellt. Und zu seinem Geburtstag gab es Luftballons“, sagt Jana Eichhorst und erzählt weiter, dass Felix auch Geschenke geschickt bekommt, was ihr allerdings eher etwas unangenehm ist, wenn zum Beispiel Champagner für Felix an den Tisch gebracht wird.

„Aida ist wie Nach-Hause-Kommen“

Das Lieblingsrestaurant der zwei Aida-Verrückten – pardon, drei – ist das Rossini. Hier lassen sie sich gern verwöhnen und vergessen auch nicht, der Crew Danke zu sagen. „Die leisten jeden Tag ihre Arbeit. Ich male für die Reisen immer Motive und lasse dann Karten drucken“, sagt die 46-Jährige Kreuzfahrtliebhaberin.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit einem persönlichen Gruß versehen sind die Karten ein Dankeschön an das Aida-Personal. „Die Hauptdestination ist für uns das Schiff“, verraten die Eichhorsts, die bei Landgängen nur auf eigene Faust erkunden. „Aida ist wie Nach-Hause-Kommen“, weiß Olaf das Gefühl zu beschreiben, das ihn jedes Mal überkommt, wenn wieder eine Schiffsreise beginnt.

Mit Aida spenden für neue Schulen

Nicht unerwähnt möchten die beiden die Stiftung Fly and Help von Reiner Meutsch lassen, die Aida als Partner gewonnen hat und Schulen in Entwicklungsländern baut. „Dafür spenden wir immer und auf der letzten Reise ist so viel zusammen gekommen, dass davon eine neue Schule gebaut werden konnte. Es ist schön, wenn man auch daran beteiligt ist“, sagt Jana Eichhorst. Die nächste Kreuzfahrt haben sie noch nicht gebucht, aber das machen sie ohnehin immer „ganz spontan uns kurzfristig“. Und Rabatt bekommen sie auch als treue Fans leider nicht.

Von Anja von Semenow