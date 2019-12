Verrückt nach Weihnachtsmarkt: Darum kommen so viele Skandinavier nach Rostock

Rostock

Der Rostocker Weihnachtsmarkt lockt Jahr für Jahr zahlreiche Gäste aus Skandinavien in die Hansestadt – und das zur Freude der Touristiker. Hotels, Reiseunternehmen und der Rostocker Großmarkt als Veranstalter profitieren von den Adventsausflüglern und stellen sich dementsprechend auf die Besucher aus dem Norden ein. „Die Schweden und die Dänen machen etwa zehn Prozent unserer Besucher aus“, sagt Inga Knospe, Geschäftsführerin des Rostocker Großmarktes. „Das hat im Laufe der Jahre zugenommen.“

Und das nicht ohne Grund: Der Großmarkt schaltete aktiv Werbung in Dänemark, war sogar in einer Morning-Show präsent, an den Ständen in Rostock gebe es nun teilweise sogar Karten in dänischer und schwedischer Sprache, zählt Knospe einige Beispiele auf. Die gute Anbindung zwischen Dänemark, Schweden und Rostock und die für Skandinavier günstigen Preise in Deutschland seien da vor allem verlockend, weiß die Großmarkt-Chefin, die in den vergangenen Jahren bis zu 1,5 Millionen Besucher auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt zählte.

Kurzreisen in der Adventszeit

Das bestätigt auch Tim Kötting von Stena Line. „In der Adventszeit sind vor allem Kurzreisende unsere Fahrgäste. Ab Weihnachten haben wir dann verstärkt Feiertagsverkehr zum Besuch von Freunden und Verwandten sowie Winterurlauber an Bord“, sagt der Pressesprecher der Reederei.

Deshalb bietet Stena Line auch spezielle Busreisen in der Adventszeit an. Besonders beliebt seien dabei auf der Strecke Rostock – Trelleborg Ausflüge auf den Weihnachtsmarkt in Malmö, der nur 30 Busminuten entfernt liegt. Aber viele Reisende aus MV würden auch den Minitrip von Kiel nach Göteborg mit einem Besuch des von fünf Millionen Lichtern erleuchteten Weihnachtsmarkts „Jul på Liseberg“ verbinden. „Das Angebot wird sehr gut angenommen, insbesondere am Wochenende sind unsere Fähren ausgebucht“, sagt Tim Kötting.

Die Schweden kommen nach seiner Erfahrung besonders gern auf die Weihnachtsmärkte in Rostock, Kiel, Lübeck und Berlin. Dabei geht es den Skandinaviern aber weniger um den Glühwein: Die Schweden erhoffen in Deutschland das ein oder andere Schnäppchen beim Geschenkeshoppen zu ergattern, weiß Tim Kötting.

Busreisen nach Deutschland beliebt

Diese Erfahrung teilt auch Roger Börjesson, Inhaber des Busunternehmens „Kagans Buss“ aus Färlöv. „Wir haben bei uns nicht so ein großes Angebot an Einkaufs- und Imbissständen. Das gibt es nur in Göteborg, Stockholm und einigen kleineren Städten“, sagt er. „Hier gibt es Karussells, man kann zusammen Glühwein trinken und günstig Geschenke kaufen. Kaum eine schwedische Stadt hat in so ein Angebot bei sich investiert.“ Jedes Jahr fahren mit dem Reiseunternehmen etwa 250 Schweden zu den Weihnachtsmärkten nach Rostock, Neustadt-Glewe und Wismar.

Ähnlich sieht das Emanuel Karlsson, der Geschäftsführer des schwedischen Busunternehmens „Rolfs Flyg & Buss“ aus Göteborg. „Ich denke, dass auch die gemütliche Atmosphäre den Rostocker Weihnachtsmarkt bei uns so beliebt macht“, sagt er. Sein Unternehmen bietet unter anderem dreitägige Reisen in die Hansestadt mit Übernachtung im Intercity-Hotel an. „Seit Ende November sind es 490 Reisende in elf Bussen, die mit uns nach Rostock gefahren sind“, bestätigt Karlsson. „Wir bieten viele Reisen nach Deutschland, aber Rostock und Lübeck sind am beliebtesten.“

So geht es auch der Reisegruppe aus Göteborg, die aktuell auf dem Markt unterwegs ist. Von der zweitgrößten Stadt Schwedens ging es über die Öresundbrücke nach Dänemark, weiter nach Gedser und dort mit der Fähre nach Rostock. „Ich liebe die deutschen Weihnachtsmärkte“, sagt etwa Monica Snapa. Zusammen mit fünf Freunden ist sie bereits zum dritten Mal in der Hansestadt. „Das Gesamtpaket stimmt“, meint Anne Unger. „Die ganze Stimmung, die Atmosphäre. Einfach toll.“ Für Birgitta Klövmark gehört die Reise zur Weihnachtszeit dazu. „So etwas haben wir in Schweden nicht“, sagt sie. „Ich freue mich auf Glühwein und auf die Pilzpfanne.“

Hotels haben viele skandinavische Besucher

Kein Wunder also, dass auch die Hotels in der Rostocker Innenstadt gerade viele Gäste aus Skandinavien haben, wie Großmarkt-Chefin Inga Knospe betont. So auch das Pentahotel: „Ja, im Moment sind wieder viele Skandinavier bei uns“, sagt Dorit Freyer. „Meist sind es Reisegruppen, aber wir haben auch einige Eigenreisende.“ Konkrete Zahlen hierzu nennt sie jedoch nicht.

