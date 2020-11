Rostock/Warschau

Weil in ihrem Land ein verschärftes Abtreibungsverbot droht, suchen verzweifelte Polinnen immer öfter Rat in Beratungsstellen und Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern. Dafür nehmen sie häufig weite Wege in Kauf, berichtet ein Arzt, der anonym bleiben will: „Wir haben Patientinnen aus Krakau, Danzig oder auch Warschau. Für manche dieser Frauen ist eine Reise nach MV die einzige Möglichkeit, eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden.“

Regelmäßig empfängt der Mediziner junge Frauen aus dem osteuropäischen Nachbarland in seinen Behandlungsräumen. „Jede von ihnen hat eine ganz eigene Geschichte zu berichten, doch der Grundtenor ist meist derselbe. Sie haben Angst, sich jemandem in ihrer Heimat anzuvertrauen. Das Misstrauen gegenüber den Ärzten vor Ort ist groß.“ Der Doktor vermutet, dass sich daran wohl auch in den nächsten Jahren nichts ändern wird. Ganz im Gegenteil: „Die Anfragen hierzulande werden sich noch einmal vervielfachen.“

Polnische Regierung will Abtreibungsrecht verschärfen

Der Grund: Polen steuert auf eine weitere Verschärfung seines ohnehin schon strengen Abtreibungsrechts zu. Das Verfassungsgericht in Warschau erklärte am 22. Oktober die Abtreibung von Föten mit schweren Fehlbildungen für verfassungswidrig, was wiederum eine Welle von Protesten zur Folge hatte. Nach Ansicht der Richter verstoße die bisherige Regelung gegen das garantierte Recht auf Leben, welches in der Verfassung verankert ist. Leben sei dem Urteil zufolge „in jeder Entwicklungsphase“ zu schützen.

Ausnahmen soll es nur geben, wenn die Schwangerschaft ein Resultat einer Vergewaltigung ist oder Lebensgefahr für die Mutter besteht. „Doch selbst dann gibt es für die Schwangeren keine Garantie für einen Abbruch. Viele polnische Kollegen verweigern solch einen Eingriff oder zögern diesen so lange hinaus, bis er ohnehin nicht mehr zulässig ist“, verrät der Arzt aus Mecklenburg-Vorpommern. Zu groß sei der Einfluss der katholischen Kirche. Gerade in den ländlicheren Regionen hätten die Frauen kaum Möglichkeiten, solch einen Eingriff durchführen zu lassen.

Beratungsstellen verzeichnen größeren Zulauf

Offiziell treiben jährlich rund 1000 Frauen in Polen ab. Die Dunkelziffer soll allerdings deutlich höher sein. Frauenrechtsorganisationen schätzen, dass jedes Jahr bis zu 200 000 Polinnen Abtreibungen vornehmen lassen – illegal oder im Ausland. Dass letztere Option immer häufiger der verzweifelte Ausweg für viele junge Frauen aus dem EU-Land sei – kann Lars Collin vom „pro familia“-Landesverband MV nur bestätigen: „Anfragen erhalten wir vor allem in unseren Beratungsstellen in Grenznähe – und es sind in Zukunft noch mehr zu erwarten“, sagt der Landesgeschäftsführer. Konkrete Zahlen kann er noch nicht nennen.

Collin selbst beobachtet die Entwicklung in Polen schon seit vielen Jahren – das Bestreben der Regierung, das Abtreibungsverbot weiter zu verschärfen, ist für ihn ein Unding. „Das ist ein schwerer Schlag für die Selbstbestimmung. Jede Frau sollte eigenständig entscheiden können, wie sie mit einer Schwangerschaft umgeht“, betont er. Besonders in Fällen, in denen abzusehen sei, dass das Kind nach der Geburt nicht lange überleben werde, sei dies wichtig. „Solch ein Erlebnis kann einen Menschen stark traumatisieren.“

Fahrt ins Ausland oft einziger Ausweg

Ähnlich sieht es der Arzt aus Mecklenburg-Vorpommern. Er selbst würde lieber öfter Kinder zur Welt bringen, als einen Abbruch vorzunehmen. Er weiß aber auch, dass dies für viele der Frauen oftmals der einzige Ausweg ist. „Ich möchte mir gar nicht vorstellen, zu was für Verzweiflungstaten manche ansonsten bereit wären. Bis sie zu mir kommen, haben sie häufig schon zahlreiche Strapazen auf sich genommen. Ich bin froh, wenn ich ihnen aus ihrer Lage helfen kann.“

Von Susanne Gidzinski