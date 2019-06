Sievershagen

Weil seine Freundin mit ihm Schluss machte, hat sich ein 20-Jähriger am Donnerstag auf dem Parkplatz des Ostseeparkes in Sievershagen bei Rostock ein Messer in den Bauch gerammt. Das Messer konnte ihm dann aber abgenommen werden. Zuvor hatte er seiner 27-jährigen Ex mitten auf dem Parkplatz eine Ohrfeige gegeben, als sie ihm das Ende der Beziehung eröffnete. Das wollte er nicht akzeptieren. Der 20-Jährige wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Rostocker Krankenhaus transportiert. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

OZ