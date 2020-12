Rostock

Der Rostocker Bund um ihre Vorsitzende Sybille Bachmann sorgt sich um die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in der Hansestadt. Dass sich jeden Morgen Schüler in Bus und Bahn drängen, sei ein vermeidbares Infektionsrisiko, sagt Bachmann am Dienstag. Deshalb will die Bürgerschaftsfraktion prüfen lassen, ob die Schulen in der Stadt versetzt mit dem Unterricht beginnen könnten. Die OZ befragte dazu bereits mehrere Schulleiter. Diese verweisen auf den enormen Aufwand bei einem solchen Eingriff in das „System Schule“.

Jetzt stellt Bachmann klar: Nicht innerhalb einer Schule sollte der Unterricht versetzt anfangen, sondern schulweise. „Ich könnte mir vorstellen, dass man es nach Stadtteilen oder nach Schulformen organisiert.“ Der Vorteil bei älteren Schülern: Viele von ihnen kommen selbstständig zur Schule. Somit wäre der Tagesablauf der Eltern nicht so stark betroffen.

„Andere Städte schaffen das, warum wir nicht?“

Andere Städte haben es bereits vorgemacht: So fangen in Duisburg derzeit alle weiterführenden Schulen später an als gewohnt, in Nürnberg betrifft das einige Gymnasien. Auch in Münster und Berlin gibt es Versuche, den Schülerverkehr zu entzerren oder aber Schülerverkehr und Berufsverkehr voneinander zu trennen.

Welchen Effekt die Umstellung hat, ist noch unklar. Die Testphasen laufen in der Regel mehrere Wochen, Ergebnisse sind erst im neuen Jahr zu erwarten. Anfang November hatte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gefordert, den Unterrichtsbeginn zu entzerren. Wenn ältere Schüler eine Stunde später beginnen würden als jüngere, hätte dies minimale Auswirkungen auf die Schulen, bringe aber eine enorme Entlastung im Nahverkehr.

Für Sybille Bachmann sind das Beispiele, dass eine Entzerrung des Unterrichtsbeginns möglich ist. „Andere Städte schaffen das, warum wir nicht? Verwaltung, Schulen und Verkehrsbetriebe sollten an einen Tisch und sich darüber abstimmen“, fordert sie.

Ihr gehe es auch um die Glaubwürdigkeit der Politik: „Wie wollen sie den Schülern erklären, dass sie sich privat nicht mit ihren Freunden treffen dürfen, aber in der Bahn sind sie zusammen mit 100 fremden Menschen, ohne dass ein Kontakt nachvollzogen werden kann?“ Diese Widerspruch müsse aufgelöst werden.

Bockhahn : Umstellung würde vieles ins Wackeln bringen

Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) hatte bereits auf den Antrag des Rostocker Bundes reagiert. Er verweist darauf, dass es bisher keine Belege für eine große Ansteckungsgefahr in Bussen und Bahnen gibt. Bachmann dazu: „Von den meisten Infektionen wissen wir gar nicht, wo und wie sie stattfinden.“ Nach Angaben der Gesundheitsämter im Land ist nur bei der Hälfte der Fälle klar, wo das Virus übertragen wurde.

Zudem sagt Bockhahn: „Schon jetzt beginnen einige Schulen 7.30, andere 7.45 Uhr oder 8 Uhr.“ Er stellt in Frage, ob Aufwand und Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis stünden. „Selbst in den Oberstufen haben die Schüler auch nach der Schule einen festen Ablauf, gehen zum Training oder Musikunterricht.“ Das alles würde eine Umstellung beim Schulbeginn ins Wackeln bringen. Die Bürgerschaft will am Mittwoch über den Antrag des Rostocker Bundes beraten.

Von Robert Berlin