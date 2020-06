Verstöße gegen Corona-Regeln bei Anti-Rassismus-Demo in Rostock: Deshalb griff die Polizei nicht ein

Rostock

Mehr als 600 Menschen haben am Wochenende in Rostock ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeibrutalität gesetzt und sich in Gedenken an George Floyd mit der „ Black Lives Matter“-Bewegung solidarisiert. Bei Kundgebungen auf dem Doberaner Platz und in der Ulmenstraße war der Andrang so groß, dass wegen der Corona-Pandemie ausgerufene Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten. Die Polizei, die an diesem Tag eigenen Angaben zufolge mit rund 100 Kräften im Einsatz war, griff jedoch nicht ein.

„Dies würde auf eine Konfrontation hinauslaufen“, sagte der Rostocker Polizeichef Achim Segebarth. Er betonte auch, dass die Veranstaltung friedlich verlaufe. Zwangsmaßnahmen seien mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht angebracht. Die Situation auf dem Platz mache aber deutlich, dass die gegenwärtigen Regelungen nur schwer durchzusetzen seien, betonte der Polizeichef.

Die Veranstalter der Kundgebungen hatten die Teilnehmer immer wieder darum gebeten, Abstandsregeln einzuhalten, Mundschutz zu tragen und freiwillig Kontaktdaten anzugeben, für den Fall, dass Infektionsketten zurückverfolgt werden müssen. Ursprünglich hatten die Organisatoren von Migranet MV versucht, eine Demonstration anzumelden. Dies war von den zuständigen Behörden allerdings abgelehnt worden, weshalb alternativ die beiden Kundgebungen ausgerichtet worden sind.

Migranet: Wir werden weiter kritisch sein

„Wir hatten erwartet, dass mehr Menschen kommen, als die Verordnungen es erlauben, deshalb hatten wir eigentlich eine Demo angemeldet. Diese wurde nicht genehmigt. Nun waren es stationäre Kundgebungen, die es uns schwer gemacht haben, die notwendigen Abstände einzuhalten“, erklärt Migranet MV auf Facebook.

Mit dem Verlauf der Proteste zeigt sich das Netzwerk der Migrantenorganisationen im Land zufrieden, betont aber: „Nur weil unsere Demo beendet ist, ist das Thema Rassismus für uns aber nie beendet. Wir werden weiter kritisch sein, zuhören und einschreiten, wenn Rassismus vor unserer eigenen Tür oder überall auf der Welt passiert.“

Hintergrund Der Afroamerikaner George Floyd war am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis ums Leben gekommen. Ein weißer Polizist hatte sein Knie mehrere Minuten lang auf Floyds Hals gedrückt. Floyd flehte wiederholt mit den Worten „I can’t breathe“ (Ich kann nicht atmen) um Hilfe, bevor er das Bewusstsein verlor. Wenig später verstarb er in einem nahegelegenen Krankenhaus. Wegen Floyds Tod kam es zu Protesten und teilweise auch Ausschreitungen in mehreren Städten der USA. Weltweit gingen Menschen auf die Straße, um ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeibrutalität zu setzen.

