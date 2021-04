Verstöße gegen Einreiseverbot: So oft hat die Rostocker Polizei am Sonntag kontrolliert

Rostock

Auch am Sonntag hat die Rostocker Polizei die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. So wurden am Sonntag 73 Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert. Das sind deutlich mehr als noch am Sonnabend (29 Verstöße).

Anders als Ostern 2020 gibt es in der Hansestadt in diesem Jahr keine stationären Kontrollpunkte an den Ortseingängen. Dennoch wurden auch am Ostersonntag im Bereich der Polizeiinspektion Rostock Verstöße gegen das Einreiseverbot festgestellt. Nachdem am Sonnabend 43 Menschen abgewiesen wurden, waren es am Sonntag 66. Zudem wurden am Ostersonntag acht Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Kontaktverbot aufgenommen.

Insgesamt zieht die Rostocker Polizei ein bisher positives Osterfazit. „Es ist verhältnismäßig wenig los, die Aufrufe, Zuhause zu bleiben, haben geholfen“, sagt Polizeisprecherin Corinna Pohl. Auch das Wetter trage seinen Teil dazu bei. „Wenn es so warm wäre wie vergangene Woche, würde das vielleicht ganz anders aussehen.“

Von Katharina Ahlers