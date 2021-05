Versuchte räuberische Erpressung: Tatverdächtiger in Rostock gefasst

Rostock

Nach einer versuchten räuberischen Erpressung am Sonntagnachmittag in der Rostocker Gartenstadt hat die Polizei den Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen. Wie die Polizeiinspektion Rostock am Montag mitteilte, wurde gegen den 34-Jährigen Strafanzeige erstattet.

Der Mann hatte am Sonntag in einem Waldstück nahe des Wohngebietes Stadtweide eine Mutter (45) und deren Sohn (23) von hinten angesprochen und von der Frau die Herausgabe des Handys gefordert. Als sie sich weigerte, wiederholte der Tatverdächtige mehrfach seine Forderung und drohte sogra mit Gewalt. Zu diesem Zeitpunkt trug der Mann ein Schlüsselband mit einem Taschenmesser sichtbar um den Hals.

Mutter und Sohn beschleunigten ihren Schritt und gingen über das Wohngebiet zurück in Richtung Satower Straße und informierten umgehend die Polizei. Beamte konnten den Tatverdächtigen wenig später im Nahbereich stellen.

Von OZ