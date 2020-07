Versuchter Raub in Rostocker Tankstelle: Polizei fahndet mit Fotos nach Täter

Rostock

Zur Aufklärung eines versuchten schweren Raubes in einer „Esso“-Tankstelle im Rostocker Stadtteil Groß Klein am 22. Juli fahndet die Polizei nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Täter. Wie die Polizei mitteilte hatte der Mann gegen 20.15 Uhr an dem Abend versucht, mit einem großen Messer Bargeld von dem Verkäufer zu bekommen.

Dieser konnte den Angriff aber abwehren und sich im „Safe Room“ der Tankstelle in Sicherheit bringen. Mehrere Aufforderungen des Tatverdächtigen, das Geld nun herauszugeben, blieben ohne Erfolg. So verließ er nach Angaben der Polizei schließlich fluchtartig die Tankstelle und das Gelände.

So sieht der Tatverdächtige aus

Auf richterlichen Beschluss veröffentlichen die Beamten jetzt die Fotos der Überwachungskameras. Zu sehen ist dabei der Tatverdächtige, der etwa 18 bis 20 Jahre alt ist, eine schlanke Gestalt hat und etwa 1,85 Meter groß ist. An dem Abend hatte er eine schwarze Jacke, einen Tarnhose und schwarze Schuhe mit weißen Streifen an. Zudem hatte er eine schwarze Brille auf. Er spricht deutsch ohne Akzent.

Die Rostocker Polizei fahndet nach einem jungen Mann, der am 22. Juli versucht hat, eine Tankstelle in Groß Klein zu überfallen. Quelle: Polizei Rostock

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer erkennt den Mann und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Wer hat sich am 22. Juli gegen 20.15 Uhr in der Nähe der „Esso“-Tankstelle aufgehalten und Beobachtungen gemacht, die mit der beschriebenen Straftat im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381/4916 1616, jede andere Polizeiidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

