Vertrag verlängert oder nicht? So wurde in Rostock über den RSAG-Vorstand entschieden

Die Entscheidung fiel nicht öffentlich. Aber seit Mittwoch ist nun offiziell bekannt, dass Yvette Hartmann im Vorstand der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) bleiben kann. Der Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft und der Aufsichtsrat des Unternehmens haben Dienstagabend beschlossen, ihren Vertrag für weitere fünf Jahre zu verlängern. Die neue Amtszeit beginnt am 1. Januar 2022.

„Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, die Zukunft der RSAG weiterhin aktiv mitgestalten zu können“, sagt Yvette Hartmann, die seit 2014 im Unternehmen ist und seit Januar 2017 den kaufmännischen Bereich verantwortet. „Viele wichtige und anspruchsvolle Aufgaben liegen vor uns, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern angehen werden. Der öffentliche Personennahverkehr ist und bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil für die Mobilitätswende und für den langfristigen Klimaschutz“, erklärt sie.

Vorstands-Duo bleibt bestehen

Bereits im letzten Jahr wurde Jan Bleis für die Jahre 2021 bis 2025 als Vorstand Markt und Technik wiederbestellt: „Ich freue mich auf weitere Jahre der sehr guten, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit meiner Kollegin“, betont er.

Die RSAG kümmert sich um die Mobilität in der Hanse- und Universitätsstadt und feiert in diesem Jahr ihr 140-jähriges Bestehen. Das Unternehmen betreibt sechs Straßenbahn- und 22 Buslinien in Rostock innerhalb des Verkehrsverbundes Warnow (VVW).

