Vorder Bollhagen

Dieses Haus ist keine Schönheit mehr und war es wohl noch nie. Es ist ein funktionaler Flachbau, der einst dazu diente, als Kultur-, Tanz- und Veranstaltungsort das Landleben in der DDR zu bereichern. Die letzte Bezeichnung steht draußen noch dran: „Landgaststätte“, ergänzt durch eine Berliner-Kindl-Werbung. Das weist auf eine, wenn auch offenbar nur kurze Nachwendegeschichte hin. Heute ist das Haus für die Öffentlichkeit geschlossen. Die OZ bekam Zutritt.

Der marode Charme der Siebzigerjahre

Der Rundgang durch das Haus zeigt einen lange verlassenen Ort. Vom Eingangsbereich, wo in den Nischen einst die Garderoben untergebracht waren, geht es nach rechts in den großen Saal oder geradeaus in den Klubraum mit Bar. Hinter ihr liegt der inzwischen ausgeräumte Küchentrakt. Der Charme der Siebzigerjahre ist in Resten noch vorhanden, besonders im Barbereich.

Verlassener Ort gibt einen Eindruck von der vergangenen Zeit

Man bekommt einen Eindruck, wie es in den Siebzigern hier aussah. Brauntöne dominieren die Teile des Interieurs, die noch vorhanden sind. Viele Einrichtungsgegenstände sind aber demontiert oder ausgeräumt, auch Geschirr findet man nicht mehr. Dafür dominieren zahlreiche Stühle jetzt den großen Saal. Die Bühne – inklusive Fahnenhalter – ist noch relativ komplett, auch wenn die Vorhangstoffe schon etwas mürbe sind. Recht viele Lampen, einige im fetzigen Siebzigerjahre-Stil, haben im gesamten Gebäude die Zeiten überdauert. Oben erkennt man eine zeittypische Kassettendecke, unten liegt Parkett. Eine verschiebbare Holzwand trennt Saal und Klubraum voneinander. Eine inzwischen recht marode Außenterrasse zieht sich an der großflächig verglasten Südostseite des Gebäudes entlang.

Früher auch ein Ort fürs Tanzvergnügen

Ein altes Foto zeigt den früheren Zustand und gibt einen vollständigen Eindruck: Um die Tanzfläche herum gruppierten sich im Saal Tische und Stühle, auf der Bühne war genug Platz für eine Tanzcombo oder für den Schallplattenunterhalter. „Hier sind wir damals zum Tanzen hergekommen“, sagt Eduard Jabusch (62), der im einige Kilometer entfernten Wittenbeck wohnt. Der Weg von dort wurde von den jungen Leuten damals zu Fuß zurückgelegt, erinnert er sich.

Kulturhaus als soziale Errungenschaft der DDR

Vorder Bollhagen ist heute ein Ortsteil von Bad Doberan, liegt aber rund vier Kilometer westlich der Stadt. Das ehemalige Kulturhaus ist eng mit der Geschichte des Volkseigenen Guts (VEG) Vorder Bollhagen verknüpft, es diente als Versammlungsort und war auch Anlaufpunkt für Freizeitvergnügen. Das war damals ins Landleben eingebunden: Zum VEG Vorder Bollhagen gehörten unter anderem drei Betriebsküchen, ein Kinderferienlager sowie Betriebsferieneinrichtungen. Organisatorisch war das Kulturhaus in Vorder Bollhagen der VEG Pflanzenproduktion Conventer Niederung angegliedert, sagt die Guts-Chronik. So war dieser Ort eine von jenen Stätten, in denen in der DDR die Kultur aufs Land gebracht wurde. Mit der Wende änderte sich vieles. 1991 wurde das Gut Vorder Bollhagen der Treuhand unterstellt. Das Kulturhaus wurde in den 1990er-Jahren noch als Gasthaus betrieben, bis auch die Gastronomie hier zum Stillstand kam.

Künftige Nutzung ist nicht ausgeschlossen

Und diese Stille hält bis heute an. Der Gesamtzustand des Hauses ist nach der langen Zeit des Leerstandes ziemlich trostlos. Gibt es Zukunftspläne? „Das Gebäude gehört dem Gut Vorder Bollhagen, eine künftige Nutzung beziehungsweise die Sanierung des Gebäudes wird im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung des Ortes mitbetrachtet“, sagt Birger Birkholz, Sprecher der Jagdfeld-Gruppe, zu der auch das Gut Vorder Bollhagen gehört. „Momentan wird ein B-Plan entwickelt“, erklärt Birkholz.

Von Thorsten Czarkowski