Rostock

Die Nachricht kam kurzfristig und sorgte mindestens für Verwunderung: Am Tag der Bürgerschaftssitzung hat Bürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) die Beschlussvorlage zum Wohngebiet Kiefernweg von der Tagesordnung genommen. Dabei wartet die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro dringend auf eine Entscheidung, um Baurecht für rund 250 Einfamilienhäuser zu haben.

„Es ist schade, dass es keine Debatte zum Thema gab. Die Gründe für den Rückzug kennen wir nicht“, so Wiro-Sprecher Carsten Klehn am Abend. Internen Informationen zufolge musste Madsen so reagieren: Es sei ein Bürgerschaftsbeschluss aus dem Jahr 2017 aufgetaucht, der bisher nicht beachtet wurde. Das hätte eine aktuelle Entscheidung zum neuen Wohngebiet juristisch anfechtbar machen können, weshalb der Oberbürgermeister die Reißleine zog.

Verzögerung um Wochen oder Monate denkbar

Thema des alten Beschlusses soll ein Radweg sein. Dabei hatten die Ausschüsse der Bürgerschaft in den vergangenen Wochen zum Thema Kiefernweg ausufernd über diese Problematik diskutiert. Der Bauausschuss forderte Radwege, das Stadtplanungsamt sprach sich dagegen aus, da im Wohngebiet Tempo 30 gilt und die Verkehrsbelastung nicht hoch genug sei, um das zu rechtfertigen. Einzelne Bürgerschaftsmitglieder wollten zwar mehr Sicherheit für Radler, waren aber gegen weitere Versiegelung.

Der Ortsbeirat Biestow hatte am Dienstagabend lange diskutiert und eine Kompromisslösung gefunden, die von der Bürgerschaft beraten werden sollte. Doch dazu kam es nicht. Wie lange das Bauvorhaben zurückgeworfen wird, ist derzeit nicht abzusehen. Die nächste Bürgerschaftssitzung ist für Anfang März geplant.

Von Claudia Labude-Gericke