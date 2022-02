Rostock

Ein Satz in der Jahresabschlussrechnung der Rostocker Stadtwerke hat Kunden irritiert. Der Energieversorger verschickte im Januar die „Jahresrechnung für Ihren Stromverbrauch“. Daraus geht hervor, ob die Verbraucher mit ihren monatlichen Abschlägen die tatsächlichen Kilowattstunden aus 2021 gedeckt haben. Nachzahlung wären innerhalb von vier Wochen fällig. Dann wird der Abschlag für das Folgejahr angehoben. Ein völlig normaler Vorgang.

Was jedoch, wenn die Kunden sparsam gewesen sind und weniger verbraucht haben? Bisher war es so, dass ein Guthaben aus den Vorauszahlungen anfiel, dass automatisch ausgezahlt wird – und die Abschläge für das Folgejahr werden gesenkt. Ebenfalls ein üblicher Vorgang.

„Guthaben verbleibt auf Ihrem Konto“

Nun aber tauchte ein Satz in der Jahresrechnung auf, der einige Kunden irritierte. Dort steht: „Das Guthaben verbleibt zunächst auf Ihrem Kundenkonto und muss gesondert schriftlich angefordert werden.“ Was bedeutet das? Bekommen Kunden ihr Geld, das sie den Stadtwerken im Voraus zur Verfügung gestellt hatten und das ihnen aufgrund ihres sparsamen Stromverbrauchs zusteht, nicht zurückerstattet?

Beratung per Chatbot Anna

Eine Nachfrage bei den Stadtwerken bringt Klarheit. Sprecher Alexander Christen stellt klar: „Nein, das Geld wird automatisch ausgezahlt. Wir überweisen das auf die Kundenkonten, die uns bekannt sind.“ Das gehe aber nur in den Fällen, in denen die Stadtwerke ein Sepa-Mandat für Abbuchungen haben. Christen sagt: „Sonst wissen wir ja nicht, wohin wir überweisen sollen.“ Der Satz sei gedacht für jene Kunden, die ihre Rechnungen bar bezahlen. Die müssten angeben, wohin sie ihr Guthaben ausgezahlt haben wollen. Die Stadtwerke haben die Guthaben für 2021 Ende Januar überwiesen.

Christen betont, dass es bei Irritationen das Beste sei, die Servicenummer (0381/80 52 000) anzurufen oder im Service-Center in der Rostocker „Kröpi“ vorbeizugehen. Ein neues Angebot auf der Homepage ist nur als Zusatzservice gedacht. Über die Homepage kann man per Mail Kontakt mit den Stadtwerken aufnehmen. Die Anfragen beantwortet ein Chatbot namens Anna, also eine digitale Servicekraft umgehend. Wem das zu spacig ist, kann weiterhin ins Service-Center kommen.

Haus der Stadtwerke Rostock, Kröpeliner Straße 32 in Rostock, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr

Von Michael Meyer