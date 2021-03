Verzweifelte Hoteliers und Veranstalter in Rostock: „Unsere Reserven sind aufgebraucht“

Rostock

Seine Eltern haben das Hotel in Bentwisch aufgebaut. Inzwischen führt Henry Hermann selbst die Geschäfte – doch sehr geschäftig geht es im Land-Gut-Hotel „Hermann“ nicht mehr zu. Viel zu tun haben die rund 30 Mitarbeiter nicht mehr. Henry Hermann kann sein Haus nur für Geschäftsreisende öffnen. Und das findet er ungerecht. „Ich bin um Gotteswillen nicht dagegen, dass die Leute verreisen dürfen. Aber warum dürfen sie nach Mallorca, aber nicht nach Mecklenburg?“, fragt er.

Wie ihm geht es zurzeit vielen – und ihren Unmut darüber haben Hoteliers, Gastronomen, Veranstalter und Schausteller am Freitagmorgen erneut auf dem Neuen Markt in Rostock bei einer Demonstration kundgetan. „Die aktuelle Situation ist für uns unerträglich. Wir fordern einen klaren Fahrplan mit verbindlichen und nachvollziehbaren Kriterien, wann, was und wie unter welchen Voraussetzungen wieder möglich ist“, fordern sie zusammen mit der Dehoga, die die Demonstration angemeldet hatte.

Eltern haben Hotel aufgebaut, nun sind die Reserven am Ende

Hotelier Henry Hermann aus Bentwisch berichtet: „Wir haben zwar Montag bis Donnerstag für Geschäftsleute geöffnet, aber freitags schließen wir wieder. Das Restaurant ist komplett zu.“ Über die Lockdowns seien er und seine Familie mit den Bundeshilfen zwar ganz gut gekommen. Ein Teil der Dezemberhilfe sei aber erst jetzt – im März – angekommen. Er sagt: „Wir mussten auch einen Kredit aufnehmen. Und der wurde uns nur bewilligt, weil wir das Hotel schon so lange führen, weil meine Eltern es aufgebaut haben.“ Und weiter: „Bislang konnten wir alles gut überbrücken. Aber jetzt sind die Reserven aufgebraucht.“

Dass Reisewillige zurzeit zwar nach Mallorca dürfen, gönnt Henry Hermann den Leuten. „Aber warum ist es nicht vor der eigenen Haustür möglich?“ Er erklärt: „Wir haben Hygienekonzepte. Wir sind bereit, alles zu machen, was verlangt wird – wenn wir nur öffnen dürfen.“ Der junge Hotelier, dessen Haus etwa 100 Zimmer hat, um die sich 30 Mitarbeiter kümmern, plädiert für kontrollierte Treffen und Feier in Restaurants und Bars. Das sei besser, als träfen sich die Menschen heimlich in einem Keller, um ein Bier zu trinken.

Konzertveranstalter stehen in Startlöchern: „Wir wollen eine Perspektive“

Seit mehr als einem Jahr ist auch die Veranstaltungsbranche am Boden. Am eigenen Leib spürt das auch Frank Holle. Er ist einer der Geschäftsführer der Goliath Show & Promotion GmbH. In seiner Branche, die von Konzerten und anderen Veranstaltungen lebt, geht zurzeit so gut wie nichts. „Wir sind immer noch im ersten Lockdown“, berichtet er, als auch er am Freitagmorgen auf den Neuen Markt gekommen ist. Bis auf ein paar kleinere Veranstaltungen im Sommer sei seit März 2020 nichts gelaufen. „Keiner redet über die Kultur. Wir stehen völlig ohne Perspektive da“, so Holle.

„Es ist klar, dass wir keine Ü-30-Partys in der Stadthalle veranstalten können, logisch. Dazu müssten die Menschen erst mal durchgeimpft werden.“ Frank Holle, Veranstaltungsagentur Goliath Quelle: Ove Arscholl

„Es ist klar, dass wir keine Ü-30-Partys in der Stadthalle veranstalten können, logisch. Dazu müssten die Menschen erst mal durchgeimpft werden“, erklärt Frank Holle. Kleine Konzepte seien aber möglich, liegen längst in der Schublade. „Wir würden gern was Kleines zu Ostern in Graal-Müritz veranstalten, aber das wird wohl nicht möglich sein. Wir aber stehen in den Startlöchern, könnten von heute auf morgen bereit sein“, so der Veranstalter.

Schaustellerverband fordert Konzepte trotz hoher Infektionszahlen

„Eine Fortsetzung der Politik nach dem Motto ,Ihr bleibt zu, um die übrige Wirtschaft geöffnet zu halten’ und damit einen Lockdown als Dauerzustand akzeptieren wir nicht“, hieß es vonseiten der Dehoga auf dem Neuen Markt. Auch die Schausteller machten deutlich: „Ja, die Infektionszahlen sind Käse, sie sind hoch. Aber es muss Konzepte und Perspektiven für uns geben“, forderte Lothar Welte vom Schaustellerverband.

Angemeldet waren zur Demonstration vor dem Rathaus laut Polizei etwa 200 Leute.

Von Michaela Krohn