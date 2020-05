Veteran (99) aus Rostock: „Dass ich den Krieg überlebt habe, verdanke ich auch meinen Stiefeln“

Rostock

Am Morgen des 1. Mai 1945 rollen Panzer der 65. Armee der Weißrussischen Front von Osten kommend auf Rostock zu. Da die Mühlendammbrücke im letzten Moment gesprengt wurde, nehmen die sowjetischen Soldaten den Weg in die Stadt über den Verbindungsweg und die Petribrücke. Deren Zerstörung verhindern mutige Rostocker in letzter Minute. Und es ist ein beherzter Stadtbaurat, der veranlasst, dass die weiße Fahne gehisst wurde. So rücken die Truppen unter dem Kommando von Hauptmann Dimitrewski fast kampflos in Rostock ein.

Zeitzeuge erinnert sich

Der Ukrainer Wladimir Svatikov, geboren am 15. Juli 1920 im Lugansker Gebiet, erlebte das Kriegsende in Prag mit. Seit 2016 lebt der bald 100-Jährige bei seinem Sohn Eugen und seiner Schwiegertochter Valentina in Rostock. Das, was sich in Rostock am 1. Mai 1945 abspielte, kennt er daher nur vom Hörensagen. In diesen Tagen, da sich der Zusammenbruch des Nazi-Reiches zum 75. Mal jährt, erinnert er sich dennoch besonders oft an die Schrecken des Krieges.

Eigentlich wollte er Lehrer werden

Eigentlich hatte er sich sein Leben anders vorgestellt. „Nach dem Lehrerstudium wollte ich Kinder unterrichten, eine Familie gründen und glücklich und zufrieden leben“, sagt der Veteran. Doch zuvor muss er im September 1940 zur Roten Armee. In Weißrussland absolviert er eine Ausbildung zum Unteroffizier in einer Artillerieeinheit. Dann wird die Einheit weiter nach Westen verlegt, etwa acht Kilometer von der Grenze zum sogenannten Generalgouvernements (von Deutschland besetzte polnische Gebiete) entfernt. „Noch war nicht zu ahnen, dass es bald zum Krieg kommen würde“, meint Wladimir Svatikov. Viel Menschen hofften, dass nach dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt von 1939 Frieden bleibt.

Überrascht vom Kriegsbeginn

Eine trügerische Hoffnung, wie auch Svatikov erfahren muss: „Es war Sonntag, der 22. Juni 1942. Um 6 Uhr wurde unsere Einheit wie jeden Tag geweckt. Um 7 Uhr bin ich sogar noch in einem nahen See baden gegangen. Dass der Krieg schon seit Stunden tobte, hatten wir noch nicht mitbekommen.“ Erst, als gegen 10 Uhr erste Verwundete eintreffen, erfahren die Artilleristen, dass ein Krieg ausgebrochen ist. Die Wehrmacht dringt fast ungehindert voran, vernichtet große Mengen sowjetischer Waffen, setzt Hunderttausende Rotarmisten außer Gefecht.

Orden für Panzerabschüsse

Die 152. Artillerie-Einheit, deren Leiter Svatikov nun ist, zieht sich zurück. Dabei kann er sich auszeichnen. Bei Smolensk schießt er drei deutsche Panzer ab. Der Rückzug seiner Truppe endet bei Moskau. Dort verleiht ihm 1942 Präsident Michail Kalinin im Kreml als einem der ersten Sowjetsoldaten während des Krieges den Rotbannerorden. Wladimir Svatikov, inzwischen Oberleutnant, ist dabei, als die Faschisten von sowjetischem Gebiet verjagt werden. Er kämpft in Ungarn, Österreich und schließlich in der Tschechoslowakei.

Im Schützengraben verschüttet

Am 13. Mai erlebt er das Ende des Krieges in Prag. „Dass ich den Krieg überstanden habe, verdanke ich auch meinen Stiefeln“, sagt Svatikow mit einem Lächeln. Als er bei einem Angriff im Schützengraben verschüttet worden sei, hätten nur noch diese aus der Erde geragt. Ein anderer Soldat, der sich die Stiefel holen wollte, habe bemerkt, dass er noch lebte und ihn ausgegraben.

Lebensabend in Rostock

Noch bis 1957 dient er, inzwischen verheiratet und Vater von zwei Kindern, in der Armee. Nach seiner Demobilisierung leitet er im Gebiet um das russische Pskow ( Pleskau) den volkseigenen Buchhandel. Vor vier Jahren nahmen ihn sein Sohn, Dr. Eugen Svatikov, und seine Schwiegertochter Valentina zu sich nach Rostock. „Hier fühle ich mich sehr wohl“, sagt er. Mit vier Wachteleiern, Brei aus Buchweizen oder Haferflocken, Speck mit Brot und Kaffee mit Zitrone beginnt er den Tag. Gerne sitzt er im Garten hinterm Haus oder unternimmt kleine Spaziergänge. Im Fernsehen verfolgt er täglich das Weltgeschehen. „Es darf nie wieder Krieg zwischen Deutschland und Russland geben“, ist sein großer Wunsch. Und: „Ich bin während des Krieges quasi viele hundert Tode gestorben und dennoch jetzt fast 100 geworden. Mehr Glück kann man nicht haben!“

Von Werner Geske