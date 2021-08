Veteran aus MV entsetzt über Krise in Afghanistan: „Jetzt kommt Zeit des Tötens!“

Rostock

Robert Müller (44) aus Rostock, war drei Mal in Afghanistan stationiert. Der Fallschirmjäger und Diensthundeführer gehörte 2002 zur Einheit der ersten Bodentruppen. 2003 und 2005 war Müller erneut in Afghanistan. Der Hauptfeldwebel a. D. wurde verwundet und schrieb das Buch „Soldatenglück“ über seine Zeit am Hindukusch.

Die Fernsehbilder der abrückenden Truppen vom Wochenende machen ihn fassungslos. Die Lage vor Ort ist bedrohlich. Mittlerweile haben die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul eingenommen.

Herr Müller, wie haben Sie den Abzug der Truppen wahrgenommen?

Robert Müller: Das ist ein Gefühlschaos. Ich bin wütend auf das, was da passiert – enttäuscht, schockiert, ängstlich, sorgenvoll um die Menschen in Afghanistan, die jetzt nicht mehr rauskommen und die wir kennen. Ich kenne viele Leute, die jemanden aufnehmen würden. Aber das Aufnehmen ist nicht das Problem. Man kriegt die Leute nicht mehr raus. Eigentlich lasse ich keinen Sonntagabend den Tatort in der ARD aus. Aber diesen Sonntag habe ich mich durchgezappt, um nach Afghanistan zu schauen. CNN, BBC, N-TV sogar Al Jazeera. Und alles, was ich gesehen habe, macht mich wütend und fertig.

Wie kommen Sie damit klar?

Wir Veteranen haben uns untereinander vernetzt und passen aufeinander auf. Das, was jetzt passiert, geht durch alle hindurch und einige werden damit nicht alleine klarkommen. Also helfen wir einander. Wir fragen uns: Wofür habe ich das alles geopfert – meine Gesundheit, meine Familie, meine Beziehung? Wir Veteranen fordern von der Politik Antworten.

Robert Müller im Jahr 2002 als Fallschirmjäger in Kabul. Quelle: Steve Haberland

Wie kommen Sie sich persönlich vor mit dieser politischen Entscheidung?

Diese Niederlage ist keine militärische, sondern eine politische. Das ist Betrug und Verrat. An uns Veteranen und an den Afghanen, die uns geholfen haben und wegen denen wir da unten gewesen sind. Der Afghanistan-Einsatz wurde von der Gesellschaft nie richtig wahrgenommen. Jetzt auf einmal sagen viele, die sich nie geäußert haben, dass sie wütend sind auf das, was da passiert. Aus allen gesellschaftlichen Schichten gibt es einen Aufschrei, dass es unmenschlich ist, was wir dort tun, dass wir die Menschen alleinlassen. Wir wissen doch alle, was jetzt kommt.

Was kommt jetzt, welche Bilder erwarten Sie?

Die Bilder von damals kehren zurück. Öffentliche Hinrichtungen. Im Fußballstadion von Kabul wurden bis 2002 Menschen hingerichtet. Ich war damals beim ersten Fußballspiel dabei nach dem Einmarsch. Das war das erste Mal, dass dort eine friedliche Veranstaltung stattgefunden hat. Jetzt werden dort bald wieder Menschen ermordet: erhängt, geköpft, gesteinigt, erschossen. Das sind die Bilder, auf die wir uns vorbereiten sollten.

Ist das militärisch und politisch falsch eingeschätzt worden?

General a. D. Hans-Lothar Domröse (Commander of Allied Joint Force Command ISAF-Headquarter Kabul bis 2014) hat in der Tagesschau gesagt, die Taliban seien bloß „Mopedbanden“. So ein Blödsinn! Die Taliban sind ausgebildete Kämpfer mit einer gemeinsamen Ideologie, die in Badelatschen im Winter den Hindukusch überqueren.

Diese Arroganz der militärischen Führung in der Nato ist unerträglich. Das so zu unterschätzen, ist an Überheblichkeit nicht zu übertreffen. Das macht uns Krieger, die vor Ort gewesen sind, wütend und betroffen. Da fühlen wir uns nicht ernst genommen. Wenn wir dort wieder Terrorcamps haben und der Terrorismus wieder von Afghanistan aus in die Welt kommt, wird die Politik dann erneut Truppen losschicken? Die Taliban haben immer gesagt: Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Das heißt: Wir warten. Das haben sie getan. Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Eine Zeit des Tötens!

Hauptfeldwebel a.D. Robert Müller (44) aus Rostock lernt seit 1. August den Beruf des Apfelbauers im Alten Land bei Stade. Quelle: privat

Sie waren Berufssoldat, haben über Ihre Erfahrungen am Hindukusch und die Folgen das Buch „Soldatenglück“ geschrieben. Wie geht es Ihnen heute?

Es war der richtige Schritt, die Bundeswehr zu verlassen. Ich fühle mich mit meinen 60 Prozent Schwerbehinderung nicht mehr als Soldat. Ich fühle mich als Veteran. Ich lerne nun im Alten Land seit 1. August den Beruf des Apfelbauers und das macht mich sehr glücklich. Ich möchte Lebensmittel produzieren. Das ist schön!

„Soldatenglück“ Robert Müller (44) aus Rostock hatte das Glück, als Bundeswehrsoldat einen Raketenangriff in Kabul zu überleben. Er wurde schwer verletzt und verlor mehrere Kameraden. Müller leidet an Tinnitus, seine Trommelfelle sind künstlich ersetzt worden, er hat Brand- und Splitterverletzungen erlitten. Außerdem hat er seit dem Angriff die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). 2012 schrieb er, noch unter Robert Sedlatzek-Müller, das Buch „Soldatenglück“, das seine Geschichte erzählt. Erschienen im Edel Verlag, 285 Seiten, 19,95 Euro. Heute lernt Müller im Alten Land bei Stade den Beruf des Apfelbauers.

Was ist Ihnen in Afghanistan passiert?

Ich bin bei einer Raketenexplosion in Kabul schwer verwundet worden. Und habe fünf Kameraden verloren, 2010 zwei weitere. Ich habe künstliche Trommelfelle, Tinnitus, Wundsplitter- und Brandverletzungen erlitten und leide unter PTBS.

Von Michael Meyer