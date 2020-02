Video: Das sagen Katzenbesitzer nach der Tierquälerei bei Rostock

Reetz

Es ist ein Vorfall, der nicht nur die beiden Tierbesitzer Julia und Steffen Schabert betroffen macht. Nachdem ein Unbekannter einer jungen Katze in Reetz bei Kavelstorf ( Landkreis Rostock) in den Kopf geschossen hat, sorgen sich viele Nachbarn um ihre Tiere – und auch um die Kinder. Wer so etwas mache, schieße vielleicht auch auf Menschen, heißt es.

Im Video äußern sich die Besitzer von Holly:

