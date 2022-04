Der Auftritt von Mario Barth am Dienstagabend in der Rostocker Stadthalle war die erste kulturelle Großveranstaltung seit Monaten – nachdem sämtliche Events zuletzt corona-bedingt verschoben oder abgesagt werden mussten. Wie war es, wieder mit Tausenden Zuschauern in einem Saal zu sitzen? Und kann man unter der Maske herzhaft lachen? Wir haben bei OZ live berichtet.