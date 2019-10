Video schürt Verdacht: Musste Zebra „Pumba“ aus Bequemlichkeit sterben?

Rostock

Der Tod des entlaufenen Zirkus-Zebras „Pumba“ am Mittwoch östlich von Rostock erregt weiter die Gemüter. Für Diskussionen sorgt unter anderem ein Video, das nach dem Abschuss gedreht wurde. Darauf hört man im Hintergrund einen Tierretter sagen, dass die Verfolgung von „Pumba“ noch Stunden dauern könne.

Das Onlineportal „Bild+“ zeiht daraus den Schluss, dass die Tierretter den fünfjährigen Hengst womöglich aus Bequemlichkeit erschossen hätten. „Pumba“ war nach einer spektakulären Flucht mit zwei Schüssen getötet worden, nachdem Versuche, ihn zu betäuben, gescheitert waren.

Auch die Schussdistanz bei den tödlichen Schüssen wirft Fragen auf: Laut einer Augenzeugin war der Schütze nur zehn Meter entfernt. Warum er statt er scharfen Waffe nicht das Betäubungsgewehr benutzte, blieb zunächst offen. Die Rostocker Stadtverwaltung antwortete am Freitag sowohl auf die Frage nach dem Online-Video als auch nach der Schussdistanz: „Die genauen Abläufe des Einsatzes werden derzeit noch aufgearbeitet.“

Nicht nachvollziehbar

„Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass so schnell scharf geschossen wurde“, sagt Magret Kuhlmann, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzbundes MV. Sie ist der Meinung, die Tierretter hätten „Pumba“ einfach nur mehr Zeit geben sollen. „Er war doch schon lange unterwegs und nicht mehr frisch. Irgendwann wäre er schon stehen geblieben.“ Dann hätte sich der Hengst vielleicht wieder einfangen lassen, meint Kuhlmann. „Er war doch an Menschen gewöhnt.“

Vorher hätte man ihn wie bei einer Drückjagd in eine bestimmte Richtung lenken können, damit er nicht wieder auf die Autobahn läuft. Dort hatte „Pumba“ zuvor Blockaden durchbrochen und mehrere Autos beschädigt.

Alles richtig gemacht

Holger Nietz, zweiter Vorsitzender des Tierärzteverbands BPT in MV, bewertet den Ablauf anders als die Tierschützer: „Es ist sehr traurig, dass das Tier tot ist, aber aus meiner Sicht ist bei dem Einsatz alles richtig gemacht worden.“ Die Tierretter hatten unter anderem argumentiert, dass sie nicht nah genug an „Pumba“ herangekommen seien, um ihn mit dem Betäubungsgewehr zu lähmen. Das kann Nietz, der selbst seit 27 Jahren Tiere betäubt, nachvollziehen: „Wenn die Entfernung zu groß ist, hat der Betäubungspfeil nicht genug Durchschlagskraft. Ein Pfeil fliegt anders als eine Kugel. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass der Schuss das Tier nicht betäubt hätte.“

Laut Nietz hätte ein missglückter Versuch die Situation sogar noch verschlimmern können: „Zebras sind Fluchttiere. Durch den Schuss wäre das Tier in Todesangst geraten und hätte dabei gewaltige Kräfte entwickelt. Da hält dann kein Wildzaun.“ Wäre „Pumba“ dann in Panik wieder auf die Autobahn gelaufen, wären auch Menschenleben in Gefahr gewesen, ist der Tierarzt überzeugt. „Ein Zebra wiegt mehrere hundert Kilo. Das ergibt bei einem Unfall eine hohe Aufprallenergie.“

Zirkus macht ohne Zebras weiter

In der Manege des Zirkus Barlay bleiben bei den letzten Vorstellungen in Tessin zwei Plätze frei: Neben „Pumba“ fehlt auch dessen kleiner Bruder „Safari“. „‚Pumba‘ war das Führungstier, alleine kann ‚Safari‘ das nicht“, sagt Dompteur Angelo Madel. Eigentlich sollten die Zebras zusammen mit anderen Tieren verschiedene Figuren laufen und spielerisch in Madels Jackentasche nach Leckerlis suchen. Darauf müssen die Zuschauer nun verzichten.

An der Stelle, an der Zebrahengst "Pumba" erschossen wurde, wurden Blumen abgelegt und Kerzen aufgestellt. Quelle: Stefan Tretropp

An der Stelle, wo „Pumba“ starb, lagen am Freitag Blumen und Kerzen. Dompteur Madel überlegt bei aller Trauer bereits, wie er das Zebra ersetzen kann. „Mein Cousin hat auch Zebras in seinem Zirkus, er könnte mir leihweise eines überlassen.“ Aber es dauere Jahre, ein Tier für die Show zu trainieren. Ein Artgenosse sei aber auch wichtig für „Pumbas“ Bruder „Safari“. „Er ist bei den Kamelen untergebracht, da geht es ihm auch gut. Aber er soll sich nachts an ein anderes Zebra ankuscheln können.“

