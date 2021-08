Rostock

Der 25-jährige A. sitzt friedlich auf dem Sofa und isst etwas. Plötzlich wird seine Zimmertür mit einem Rammbock aufgebrochen, Polizisten mit Helmen und Schilden stürmen herein. Dann wird es A., der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen will, schwarz vor Augen: Ein Polizeischild trifft ihn hart am Auge, er wird zu Boden gedrückt und an den Händen gefesselt.

In den nächsten Tagen sieht er auf dem linken Auge immer schlechter. Diagnose: eine gefährliche Netzhautablösung. A. könnte sogar auf dem Auge erblinden. Nun fragt er sich: Warum dieser harte Polizeieinsatz?

Kleinkrieg mit Ex-Freundin eskaliert

Zur Vorgeschichte: A. kommt aus Mexiko. Er floh vor der ausufernden Kriminalität dort nach Deutschland und lebt jetzt seit vier Jahren in Rostock. Er arbeitet als Postbote und will Paketbote werden. Hier lernte er auch eine junge Frau kennen und lieben, mit der er auch in einer WG zusammenzog. Doch dann überwarfen sich die beiden, was in einem regelrechten Kleinkrieg mit gegenseitigen schweren Vorwürfen mündete.

Das kulminierte dann am 24. Juli: Die Mitbewohnerin und inzwischen Ex-Freundin rief sogar die Polizei. Zunächst trommelte der Vater der Frau an die Zimmertür von A. „Ich wollte einfach meine Ruhe haben und öffnete nicht“, sagt er heute. Dass auch die Polizei angerückt war, habe er nicht mitbekommen.

Einsatz auf Video festgehalten

Was dann folgt, hat er als Video auf seinem Handy festgehalten – auf Anraten seines Bruders, mit dem er gerade telefoniert. Im Bild ist jedoch auch zu sehen, dass A. überrascht ist, als plötzlich statt des Ex-Schwiegvaters ein Einsatzkommando hineinstürmt. Mit Getöse fliegt die Tür auf, die martialisch ausgerüsteten Beamten rufen laut: „Polizei, runter, Hände raus.“ Nach dem Schlag mit dem Schild wird das Bild schwarz.

A. ist völlig überrumpelt. „Ich habe nur noch lila und schwarz gesehen und ich hatte ein Piepsen im Ohr.“ Er bittet die Beamten noch, wenigstens Corona-Schutzmasken aufzusetzen, weil er Risikopatient sei. „Mir wurde nur gesagt: ,Halt’s Maul!’“ Auch das habe er mit seinem Handy mitgeschnitten.

Polizei glaubt der Mitbewohnerin

Doch damit nicht genug: A. muss die Wohnung verlassen. Die Beamten glauben der Darstellung der Mitbewohnerin, dass A. der Schuldige am Dauerstreit sei und von ihm eine Gefahr für sie ausgehe. Später gibt es sogar eine einstweilige Anordnung gegen ihn, dass er vorläufig nicht in die Wohnung zurück darf.

Inzwischen sieht A. auf dem linken Auge immer schlechter: „Ich sehe Schlieren und einen immer größer werdenden schwarzen Fleck.“ Der Augenarzt stellt bei ihm ein sogenanntes Hufeisenloch in der Netzhaut fest, was unter anderem eine Folge von Gewalteinwirkung auf den Augapfel sein kann. Unbehandelt kann diese Verletzung zur Erblindung führen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf eigenen Wunsch in Nervenklinik

Weil er kein Obdach mehr hat, muss A. in eine Gartenlaube ziehen, die ihm Bekannte zur Verfügung stellen. Nach wenigen Tagen wird es ihm zu viel: Er begibt sich auf eigenen Wunsch in die Nervenklinik in Rostock-Gehlsdorf, wo er bis heute untergebracht ist. „Ich fühle mich bedroht.“

Wie kam es überhaupt zu dem harten Vorgehen? Laut Rostocker Polizei hatte die Mitbewohnerin angegeben, dass A. damit gedroht habe, sie und andere mit einem Messer anzugreifen, sollten sie in die Wohnung kommen. „Die Beamten vor Ort wussten nicht genau, was sie erwartet. Sie hatten nur die Schilderung der Zeugin“, sagt Sprecherin Kirstin Hartfil.

Auf Überraschungseffekt gesetzt

Daher hätten sie auf den Überraschungseffekt gesetzt und das Zimmer ohne Vorwarnung gestürmt. Warum er jedoch dann derart heftig überwältigt wurde, obwohl er nur auf dem Sofa saß, bleibt offen. Dass A. dabei verletzt wurde, hätten die Beamten nicht bemerkt. „Ein Rettungswagen stand bereit, doch er wurde nicht gebraucht“, so Hartfil.

A. hat sich inzwischen eine Anwältin genommen. Sie hat Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die beteiligten Beamten eingereicht und Strafanzeige wegen Körperverletzung im Amt gestellt. „Am liebsten will ich weg aus Rostock“, sagt er enttäuscht.

Von Axel Büssem