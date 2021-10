Viele Diebstähle in Lütten Klein: Ist Rostocks Nordwesten sicher?

Rostock

Ist Lütten Klein Rostocks kriminellster Stadtteil? Laut Angaben der Polizei wird nirgends so viel gestohlen wie in dem Stadtteil in Rostocks Nordwesten. Fahrräder, Autos – in Lütten Klein kommen sie und anderes Diebesgut besonders häufig weg. Hat der Stadtteil zwischen Stadtautobahn und Lichtenhagen-Dorf ein Problem?

Mit um die 17 000 Einwohner zählt Lütten Klein zu den bevölkerungsreichsten Stadtteilen Rostocks. Mehr Einwohner haben nur Reutershagen, die KTV und Stadtmitte. Im gesamten Jahr 2020 zählte die Polizei 4889 gemeldete Diebstähle in der Hansestadt, davon 637 allein in Lütten Klein. Mit 511 Diebstählen folgt Stadtmitte. Besonders häufig werden in der Hansestadt Fahrräder gestohlen – die meisten in den einwohnerstarken Stadtteilen Stadtmitte, der KTV und Lütten Klein.

Lütten Kleinerin: „Uns wurde das Auto gestohlen“

„Ich fühle mich hier sicher“, sagt unumwunden Kerstin Liekfeldt. Die 62-Jährige lebt seit 1994 in Rostocks Nordwesten, ist dort als Tagesmutter im Einsatz, mit den Kindern viel draußen an der frischen Luft. In ihrem Stadtteil fühlt sie sich wohl, gibt aber auch zu: „Uns wurde ganz am Anfang mal das Auto gestohlen.“ Auch das Motorrad ihres Mannes sei geklaut worden. Unwohl fühle sie sich aber nicht.

Quelle: Martin Börner

Eine Passantin auf dem Lütten Kleiner Boulevard meint, ihr Stadtteil sei in Ordnung, in Lichtenhagen, Groß Klein und Toitenwinkel sei es viel schlimmer. Laut Statistik des Polizeipräsidiums Rostock stehen die drei Stadtteile – die jeweils um die 14 000 Einwohner haben – aber nicht ganz oben in der Tabelle zu Diebstählen.

Im Juweliergeschäft in der St. Petersburger Straße – dort, wo wertvoller Schmuck und hochpreisige Uhren im Schaufenster liegen – berichtet eine Mitarbeiterin: „Diebe kommen hier nicht weit.“ Alles sei per Video überwacht. Zwar sei mal eine Scheibe beschädigt worden. „Bis die Täter allerdings im Laden wären, würde der Wachdienst schon vor Ort sein.“

Polizei: Jahr 2020 war ruhiger als die Vorjahre

Nicol Krüger-Ohlendorf, Inhaberin der Kinderboutique Tommy & Tinchen auf dem Boulevard berichtet, dass immer mal wieder etwas gestohlen werde. Besonders dreist sei ein Mann gewesen, der mit Vorsatz die halbe Einkaufsstraße abgeräumt habe. „Er hat die Jacke einer Rohrpuppe bei mir vor dem Laden ausgezogen und eingesteckt“, sagt die 50-Jährige.

Quelle: Martin Börner

Dafür müsse man schon pfiffig sein. Im Rucksack wurden neben der Jacke später auch Sonnenbrillen eines Optikers gefunden. Passanten hatten den Mann aber verfolgt, der später von der Polizei gestellt wurde. Das zeige aber auch wieder die Hilfsbereitschaft der Menschen im Nordwesten. Ladenbesitzerin Nicol Krüger-Ohlendorf sei jedenfalls froh, ihr Geschäft nach Lockdowns wieder dauerhaft öffnen zu können.

Sechs Prozent weniger Straftaten in Rostock als 2020

Generell war das Jahr 2020 aus polizeilicher Sicht allerdings ruhiger als die Vorjahre. Weniger Schlägereien, weniger Diebstähle, weniger geklaute Autos – auch eine Folge der Corona-Lockdowns. Gerade mal 18 794 Straftaten wurden der Polizei 2020 für die Hansestadt gemeldet – fast sechs Prozent weniger als 2019 und so wenige wie seit mindestens sechs Jahren nicht mehr.

Aber: Vergewaltigungen und sexuelle Nötigung, Misshandlungen von Kindern, Gewalt gegen Frauen – Straftaten hinter verschlossenen Türen haben im Jahr 2020 zugenommen.

Rostocks sicherster Stadtteil war 2020 Biestow – jedenfalls nach Straftaten je 1000 Einwohner. Auf 1000 Einwohner kamen „nur“ 22 Straftaten. Genau 59 Fälle weist die Statistik für Biestow aus.

Warum ausgerechnet in Lütten Klein so viele Diebe unterwegs sind, dazu mochte der Ortsbeirat sich nicht äußern, lässt sich zu keiner Interpretation hinreißen. Doch die Lütten Kleiner, die an einem schönen Herbstvormittag auf den Straßen unterwegs sind, leben gern dort, lassen sich von einer Statistik nicht aus der Ruhe bringen.

Von Michaela Krohn