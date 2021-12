Viele Landgasthöfe in MV verwaist: Thüringerin wagte Neustart – mit Erfolg

Rostock

Bargeshäger Krug steht auf der alten Laterne über der Haustür. Doch die schwere Eichentür, die den Weg in die ehemalige Gastwirtschaft freigibt, öffnet sich schon seit Jahren nicht mehr für Besucher. Im ehemaligen Schankraum zeugen noch eine alte Theke mit Zapfhahn und ein vergilbtes Preisschild von geselligen Runden mit frisch gezapftem Bier in rauchgeschwängerter Atmosphäre. Doch diese Zeiten sind längst vorbei.

Es ist ruhig geworden in der einstigen Gastwirtschaft, die der ehemaligen Wirtin Waltrud Upleger heute als Wohnhaus dient. Vor mehr als zehn Jahren musste sie schließen, weil es keinen Nachfolger gab. Ihre Töchter, erzählt die 84-Jährige, hatten andere Interessen. Trotzdem erinnert sie sich gern an früher.

Familienbetrieb seit 1830

Denn der Dorfkrug in Bargeshagen hat eine lange Tradition: Seit 1830 betrieb die Familie ihres Mannes das Gastgewerbe an der Hauptstraße 2. Nach dem Abriss der alten Schänke wurde 1872 ein neues Haus an der damaligen Poststraße, der heutigen Hauptstraße, gebaut und als Ausschank- und Beherbergungsgewerbe geöffnet.

Erinnert sich an alte Zeiten: Waltrud Upleger, die ehemalige Wirtin vom Bargeshäger Krug. Heute wird die Gaststätte nicht mehr betrieben, weil es keine Nachfolger gibt. Quelle: Stefanie Büssing

„Der damalige Wirt, Heinrich Upleger, war mein Schwiegervater“, erzählt Waltrud Upleger. Ursprünglich habe das Gasthaus „Zur Einigkeit“ heißen sollen. Aber weil einige Handwerksburschen vor dem Gasthaus einen Streit angezettelt hätten, habe ihr Schwiegervater entschieden, das Schild wieder abzunehmen. Seitdem wurde es Dorfkrug genannt. Besucher seien Gäste aus ganz Deutschland gewesen. Reisende, die mit der Postkutsche kamen, hatten die Möglichkeit, im Dorfkrug die Pferde zu wechseln.

„Es sind viele Kraftfahrer eingekehrt“

Vor rund 50 Jahren übernahm ihr Mann, Ernst Upleger, das Haus von seinem Vater. „Wir haben uns auf einer Feier kennengelernt“, erinnert sich Waltrud Upleger, die aus Arnswalde in der Nähe von Stettin stammt. 1960 heiratete sie in die Familie ein und betrieb mit ihrem Mann die Gastwirtschaft. 1989, kurz vor ihrem 30. Hochzeitstag, starb ihr Mann und Waltrud Upleger führte das Haus als Schankwirtschaft mit kleiner Küche allein weiter.

„Es sind viele Kraftfahrer eingekehrt, die auf der Durchreise waren. Nach meinem selbst gemachten Kartoffelsalat mit Bockwurst waren alle ganz verrückt“, erinnert sich die 84-Jährige nicht ohne Stolz. Im Laufe der vielen Jahre seien Erntefeste, Bauernhochzeiten und Dorffeste gefeiert worden, auch die Wildecker Herzbuben hätten bereits im ehemaligen Tanzsaal gespielt. „Wenn ihr bei uns getrunken habt, werdet ihr nach Haus gebracht“, war der Leitspruch der Wirtin, den sie auch persönlich einhielt. Aufzugeben, sei ihr schwergefallen. „Im Dorfkrug wurden viele Freundschaften geschlossen“, sagt sie.

„Wer getrunken hat, wird nach Haus gebracht“

Auch andernorts an den Landstraßen sind viele ehemalige Landgasthäuser verwaist oder gänzlich verschwunden. Dass es auch andere Beispiele gibt, zeigt sich am Landgasthaus in Broderstorf: 2009 hat Jeanette Gründer das mehr als 100 Jahre alte Haus übernommen und dem ehemaligen Broderstorfer Krug unter dem Namen „Zur Mooreiche“ neues Leben eingehaucht.

„Ich bin die Mooreiche, darin steckt meine ganze Seele. Ich glaube, das ist der Grund, warum es so gut funktioniert“, verrät die 58-Jährige mit den blonden Haaren und lächelt. Gebaut worden sei das Haus um 1900 als Gasthaus. „Früher haben sich am Bahnhof die Viehtreiber getroffen und sind hier eingekehrt“, weiß Gründer aus Erzählungen.

Zu DDR-Zeiten habe die LPG das Haus übernommen, den Saal angebaut, in dem sich heute eine Kegelbahn befindet, und politische Veranstaltungen und Tanz organisiert. „Sogar Egon Krenz war schon hier“, sagt Gründer. Das Haus sei unter anderem als LPG-Küche genutzt worden und später wieder zu einem Landgasthof umgebaut worden.

„Schon zu DDR-Zeiten kamen viele Familien, das ist bis heute so geblieben und reicht vom Kleinkind bis zur Uroma“, sagt sie. Bis heute setzt die Wirtin unter anderem auf klassische DDR-Gerichte wie Soljanka, Würzfleisch, Steak au four oder Sauerfleisch. „Die laufen nach wie vor sehr gut“, sagt die 58-Jährige. Bei Speisen und Einrichtung versuche sie, einen Kompromiss zwischen alt und neu zu finden. Ihre Gäste stammen unter anderem aus dem Ort. „Auch über die Grenzen von MV hinaus haben wir einen guten Ruf“, freut sich Gründer. Auch Reisende stoppen nach wie vor, wenn sie die roten Schirme sehen.

„In der Mooreiche steckt meine ganze Seele“

Mit diesem Erfolg hätte die Thüringerin, die nach einer Ausbildung zur Werkzeugmacherin in die Gastrobranche wechselte, nicht gerechnet: „Als ich anfing, war der Laden ziemlich runtergewirtschaftet, aber die Mooreiche ist von Anfang an gut angenommen worden“, freut sich Gründer. Angefangen hat sie mit einem Koch und einer Bedienung, inzwischen beschäftigt sie bis zu 25 Mitarbeiter. „Ich kann gute Löhne zahlen, wir haben genug Rücklagen und sind auch jetzt in der Lage, immer noch umzubauen und zu renovieren“, sagt sie.

Der Außer-Haus Verkauf habe ihr bereits im vergangenen Jahr über die Corona-Zeit geholfen. „Unsere Gäste waren sehr solidarisch, wir haben teilweise Umsätze gehabt, wie zu normalen Zeiten“, freut sich Gründer. Darauf hofft sie auch in der aktuellen Situation und blickt nach vorn: „Schließlich soll meine jüngste Tochter den Landgasthof irgendwann übernehmen.“

