Rostock/Güstrow

Kinderarzt Steffen Büchner aus Güstrow hat schon viele Kinder mit Norovirus in diesem Sommer behandelt. Einige mussten in die Klinik, die meisten werden jedoch zu Hause wieder fit.

Welche Maßnahmen am besten helfen, wann das Kind wieder in den Kindergarten kann und wie die Kitas mit dem Thema umgehen, hat die OZ für Sie nachgefragt.

Brechdurchfall bei Noroviren: Was hilft am besten?

Trinken ist am wichtigsten, sagt Experte Steffen Büchner. Wenn ein Kind einmal einen Tag nichts isst, ist das nicht schlimm, aber es muss trinken. Dabei sind eiskalte Getränke, gern mit Eiswürfeln, empfehlenswert. Das helfe auch gegen die Übelkeit. Obst und Fruchtsäfte sind erst mal tabu. Die klassische Schonkost mit Zwieback, die früher oft empfohlen wurde, müsse allerdings nicht sein.

Der Zwieback ist also gar nicht das Allheilmittel?

Es hat sich gezeigt, dass Zwieback oder Salzstangen keinen therapeutischen Vorteil gegenüber einer leichten, ausgewogenen Mischkost haben, betont der Güstrower Kinderarzt. Vermeiden sollte man lediglich Fruchtsäuren und scharf Gewürztes.

Helfen Medikamente bei Noroviren?

Wenn nichts mehr geht, können auch bei Kleinkindern Zäpfchen gegen Übelkeit gegeben werden. Hierzu sollte allerdings zuvor ein Arzt konsultiert werden. Auch Elektrolytpräparate wie Rehydratationslösung können helfen. Ansonsten sollten die Kinder sich schonen und ausruhen.

Was ist am wichtigsten, wenn Noroviren im Haushalt auftreten?

Hier lautet Büchners Rat: Hände waschen und desinfizieren ist sehr wichtig, besonders nach dem Toilettengang. Auch die Toilette muss jedes Mal desinfiziert werden. Wichtig ist dabei, nicht das normale Desinfektionsmittel zu benutzen, sondern eines mit Schutz gegen Magen-Darm-Viren. Alle Lebensmittel müssen sehr gründlich abgewaschen werden.

Müssen auch die Geschwisterkinder zu Hause bleiben?

Auch Bruder und Schwester sollten bei Noroviren zu Hause bleiben, sagt Andrea Kutzke, Bereichsleiterin Kitas und Horte beim Kitaträger Institut Lernen und Leben: „Wir empfehlen ausdrücklich, im Rahmen einer Krankschreibung, auch die Geschwisterkinder zu Hause zu behalten, denn erfahrungsgemäß ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese das Norovirus weiterverbreiten.“

Wann können Eltern ihre Kinder wieder in die Kita geben?

In der Regel sagt man, dass mindestens 24 Stunden kein Erbrechen oder Durchfall mehr da sein sollte, besser ist mehr, um keinen anderen anzustecken, betont Kinderarzt Steffen Büchner. Die Kinder sollten gut drauf sein und auch essen und trinken wollen. Beim ILL und anderen Kitaträgern in MV können Kinder frühestens 48 Stunden nach Abklingen der Symptome wieder zur Betreuung in den Einrichtungen aufgenommen werden.

Wieder gesund nach Noroinfektion: Braucht man ein Arztattest?

Viele Kitas verlangen ein Arztattest darüber, dass die Krankheit überstanden ist, weiß Büchner. Das sei jedoch wenig sinnvoll. „Die Kinder werden in die Praxis gebracht, damit ich bestätige, was die Eltern auch selbst sehen können. Die Kleinen werden dann in der Praxis neuen Keimen ausgesetzt, das sollte nach einer Noroinfektion vermieden werden, um die Kleinsten zu schützen.“ Eltern sollten den Kindergärten aber eine ehrliche Selbstauskunft geben.

Auch Christine Runge, Bereichsleiterin für Kitas beim ILL, betont, dass die Kitas auf das Pflichtgefühl der Erziehungsberechtigten angewiesen seien, und dass sie ihre Kinder tatsächlich nicht früher in die Betreuung geben. Aktuell sieht die Corona-Verordnung (Stufe orange) jedoch vor, dass bei Kindern mit Durchfall ein negativer PCR-Test vorzuliegen hat.

Von Virginie Wolfram