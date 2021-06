Sieben Hochrisiko-Spiele, fünf „Problem-Partien“: Im Juli startet Hansa gegen Karlsruhe in die zweite Liga: Bundes- und Landespolizei stellen sich in Rostock auf eine heiße Saison ein. Aus ganz Deutschland sollen Hundertschaften angefordert werden. Wie die Taktik der Sicherheitsbehörden aussieht, was das für Fans und Anwohner bedeutet.