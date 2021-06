Rostock

Die Kogge startet zu Hause in die neue Saison: Mit einem Heimspiel im Ostseestadion kehrt der FC Hansa Rostock am 24./25. Juli nach exakt 3367 Tagen Abstinenz in die zweite Liga zurück. Und zum Auftakt gibt es gleich ein „Problemspiel“ für die Polizei: Der Karlsruher SC kommt an die Ostsee. Drei Wochen später – am vierten Spieltag – kommt dann gleich Dynamo Dresden.

„Ob auch Gästefans in der neuen Saison kommen dürfen, ist zwar noch offen“, sagt Rostocks Polizeichef Achim Segebarth. Aber für die Ordnungshüter steht fest: „Die neue Spielzeit wird für uns extrem herausfordernd.“ Denn zwölf der 17 Begegnungen stuft die Polizei bereits als „Risiko-“ oder „Problemspiele“ ein. Tausende Polizisten werden an den Spieltagen in Rostock im Einsatz sein – aus ganz Deutschland.

Unterstützung aus ganz Deutschland

Segebarth und sein Kollege Ralf Scheiner, Leiter der Bundespolizeiinspektion in Rostock, stellten am Freitag ihren Plan für die neue Saison vor – und für den brauchen sie Hilfe aus allen Bundesländern: Bei Risikospielen will allein die Landespolizei bis zu zehn Hundertschaften einsetzen. „Wir fordern dann Hilfe an“, so Segebarth. Selbst aus dem Saarland könnten dann Beamten kommen.

Bei den „Problemspielen“ – sie gelten als ein Stück weit weniger brisant – sollen immer noch bis zu sechs Hundertschaften im Einsatz sein, allein von den Landespolizeien. „Wir werden in ähnlicher Größenordnung Einsatzkräfte für die An- und Abreise bereitstellen müssen“, sagt auch Bundespolizei-Chef Scheiner. Zu den Kosten für die Einsätze machten die Polizeiführer keine Angaben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sorgen vor Dresden und St. Pauli

Als „entspannt“ sehen die Sicherheitsbehörden nur fünf Spiele an – gegen Heidenheim und Sandhausen, Paderborn, Regensburg und Ingolstadt. Sorgen hingegen bereiten den beiden vor allem die sieben „Risikospiele“. Vor allem das Ost-Derby gegen Dresden und die Partie gegen den FC St. Pauli stehen bei den Polizisten im Fokus. Aber auch die Spiele gegen den Hamburger SV, gegen Holstein Kiel, Werder Bremen, den 1. FC Nürnberg und Schalke 04 sind brisant.

Gegen den HSV spielt Hansa am letzten, am 34. Spieltag daheim im Ostseestadion: Wenn es dort für die Hamburger möglicherweise noch um den Aufstieg und für Hansa um den Klassenerhalt gehen sollte, dürfte die Lage besonders angespannt sein.

Sperrungen und Parkverbote in Rostock

Segebarth und Scheiner setzen bei den Spielen mit Konfliktpotenzial auf eine strikte Trennung der Fan-Gruppen: Gästefans, die mit der Bahn anreisen, sollen den Bahnhof Rostock über die Nordseite verlassen und mit Shuttle-Bussen direkt zu ihrem Block gebracht werden. Auf dem ehemaligen DMR-Parkplatz und am Busbahnhof sollen Reisebusse und Autos von Gästefans stehen. Die Bundespolizei will bei der Anreise strikte Alkohol-, Flaschen- und Pyro-Verbote durchsetzen.

Rostocks Polizeichef Segebarth hofft, dass die Hansestadt endlich ihr Konzept für mehr Park+Ride-Parkplätze am Stadtrand umsetzt: „Das würde uns auch sehr helfen.“ Rund um das Stadion drohen zu den zwölf brisanten Spielen wieder Sperrungen – in Ernst-Heydemann-Straße und Schillingallee. Parkverbote werden an der Strempel- und der Rembrandtstraße verhängt.

Ist die Szene „entspannter“?

Hansa-Chef Robert Marien indes geht davon aus, dass die Zeit der ganz großen Ausschreitungen bei den Spielen seines Klubs vorbei ist. Die Szene sei entspannter geworden, hatte er jüngst gesagt. Große Ausschreitungen habe es zuletzt 2017 gegeben. Auch Polizeichef Segebarth sagt: „Das Gewaltpotenzial mag rückläufig sein. Wir würden uns freuen, wenn Marien recht behält.“ Vorfälle, wie die Blockade einer Autobahn in Bayern durch Hansa-Fans, würden der Polizei aber weiterhin Sorge bereiten.

Von Andreas Meyer