Rostock

Noch vor etwa einer Woche lag die Inzidenz bei den Null- bis Fünfjährigen in der Hansestadt bei etwa 1000 – inzwischen ist der Wert auf 1574 angestiegen. Innerhalb einer Woche wurden dem Landesgesundheitsamt mehr als 160 nachgewiesene Corona-Infektionen bei Kindern bis fünf Jahre gemeldet. Damit liegt die Hansestadt im MV-Vergleich eher im unteren Bereich. Nur Schwerin und der Kreis Mecklenburgische Seenplatte haben niedrigere Inzidenzen. Am höchsten ist der Wert mit 2382 in Nordwestmecklenburg.

Für viele Kitas in der Stadt ist die Belastung hoch. Julia Junge, Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes Rostock, das Träger von acht Kitas und zwei Horten in der Hansestadt ist, sagt: „Wir haben regelmäßig Kinder, die in Quarantäne müssen oder auch positiv getestet werden. Alle Einrichtungen sind durchweg betroffen. Wir hoffen dann immer, dass die an Corona Erkrankten keinen schweren Verlauf haben und gut durchkommen.“

Kita-Leitungen bangen von Tag zu Tag

Für die Kita-Leitungen sei die Situation derzeit eine besondere Herausforderung. „Sie bangen von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag, fragen sich, wann kommt der Knaller. Aber bisher mussten wir noch keine Einrichtung schließen“, berichtet DRK-Sprecherin Julia Junge. Ein Notbetrieb habe noch nicht eingerichtet werden müssen. „Das ist allerdings eine Momentaufnahme“, sagt sie am Donnerstagnachmittag. Die Situation könne sich sehr schnell ändern.

Eine Mutter berichtet der OZ, sie habe zwar ein ungutes Gefühl dabei, ihren kleinen Sohn in die Kita zu schicken, sei aber darauf angewiesen, weil sie und ihr Mann beide Vollzeitjobs haben und nicht einfach zu Hause bleiben könnten. Zudem glaube sie, dass es besser für den Kleinen sei, den Tag mit anderen Kindern zu verbringen als nur mit Erwachsenen.

Elternrat: Politisches Versprechen muss gehalten werden

Das sieht auch der Kita-Elternrat der Hansestadt Rostock so. Vorsitzender Bastian Schwennigcke sagt: „Das Thema beschäftigt uns und viele andere Eltern sehr. Es ist uns aber sehr wichtig, dass die Kitas offen bleiben und dieses Versprechen der Politik eingehalten wird“, so der Rostocker. Für die Kitas selbst gelte ein strenges Kontaktmanagement. Sobald ein Corona-Fall in einer Gruppe auftauche, müssen alle anderen Kinder regelmäßig getestet werden. Von einer Durchseuchung etwa, weil gerade unter Kindern und Jugendlichen zurzeit extrem viele Fälle auftreten, möchte er aber nicht sprechen.

„Das Thema beschäftigt uns und viele andere Eltern sehr. Es ist uns aber sehr wichtig, dass die Kitas offen bleiben und dieses Versprechen der Politik eingehalten wird.“ Bastian Schwennigcke, Vorsitzender Kita-Elternrat Rostock Quelle: Klaus Amberger

„Alle Maßnahmen wurden im Bildungsrat und in der Expertenrunde Hort-Kita-Schule besprochen und verabschiedet. Ferner können und müssen die Jugendämter im Benehmen mit den Trägern der Kitas weitere Maßnahmen festlegen, wenn es das Infektionsgeschehen erfordert“, erklärte in dieser Woche auch Bildungs- und Kita-Ministerin Simone Oldenburg (Linke) der OZ.

Ministerium: Maßnahmen bleiben, werden bei Bedarf angepasst

Das Bildungsministerium bleibe zudem zusammen mit dem Gesundheitsministerium weiterhin in enger Abstimmung mit den wissenschaftlichen Beratern der Landesregierung. „So schätzt etwa Prof. Emil Reisinger von der Universität Rostock derzeit die vorhandenen Maßnahmen als ausreichend ein. Sofern neue Erkenntnisse und Entwicklungen bekannt werden, erfolgt bei Bedarf umgehend eine Anpassung der Maßnahmen an die neuen Gegebenheiten“, so Oldenburg weiter.

„Viele Eltern sind gerade von diesen Maßnahmen betroffen, haben entweder einen positiven Test oder müssen wegen eines Kontakts mit den Kindern in Quarantäne. Die Durchführung der Schutzmaßnahmen ist eine hohe Belastung für die Eltern – allein schon, weil sie nicht planbar sind“, erklärt Bastian Schwennigcke von Kita-Elternrat Rostock weiter. Sie kämen dabei häufig in schwierige Situationen. „Viele können mit ihren Kindern nicht einfach so zu Hause bleiben“, so Schwennigcke. Auch dass Kita-Leitungen selbst über das Wochenende arbeiten, Eltern per Mail informieren, zeuge außerdem von der hohen Arbeitsbelastung des Personals. Er sagt: „Die Belastungssituation ist für alle Beteiligten zurzeit sehr hoch.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch setze er mit dem Elternrat darauf, dass das politische Versprechen, die Einrichtungen offen zu lassen, weiter eingehalten werde – „solange es vertretbar ist und es die Situation zulässt“. Und er sagt: „Das Krankheitsrisiko ist normalerweise für kleine Kinder nicht so groß. Nur selten gibt es schwere Verläufe. Zudem sind wir jetzt in einer anderen Situation als noch vor einem Jahr, als die Erwachsenen noch keine Möglichkeit hatten, sich mit einer Impfung zu schützen.“

Von Michaela Krohn