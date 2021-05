Viele Unterstützer für Warnemünder Kutter: So geht es jetzt für die „Barth“ weiter

Rostock

Alexander Kammerath ist überwältigt. „Ich bin eigentlich den ganzen Tag nur dabei, E-Mails zu beantworten. Es haben sich so viele Unterstützer gemeldet. Da merkt man, dass viele Menschen eine Verbindung zu Warnemünde und dem Kutter haben.“ Der Berliner hat sich zum Ziel gesetzt, sich für den Erhalt der „Barth“ am Alten Strom einzusetzen.

Der 65 Jahre alte Fischkutter, der unter anderem im Video von Rapper Marteria, „Mein Rostock“, zu sehen ist, ist in einem schlechten Zustand. Besitzer Eyke Düwel ist derzeit aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen nicht in der Lage, sich um seinen Kutter zu kümmern. „Wenn sich keiner darum kümmert, dann wird sie einfach weg sein. Da wollte ich aktiv werden.“

Online-Treffen für Interessierte

Kammerath richtete kurzerhand die E-Mail-Adresse info@kutter-barth.de ein, um Förderer und potenzielle Retter zu vereinen. Bei einem Online-Treffen sollen Möglichkeiten besprochen werden: eine teure Variante im Wasser, aber auch eine Nutzung an Land. „Es haben sich bei mir sowohl Warnemünder als auch Auswärtige gemeldet. Ein Mann aus Hohe Düne hat geschrieben, zwar kein Geld zu haben, aber beim Abschmirgeln helfen zu können. Eine Warnemünder Familie, die jetzt in Griechenland lebt, würde herkommen und helfen“, sagt der 38-Jährige beeindruckt.

Positive Gespräche mit der Stadt

Seit dem Aufruf sei Bewegung in die Sache gekommen. Unter anderem sei bei einem Gespräch mit Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski und Hafenkapitän Falk Zachau deutlich geworden, dass auch die Stadt hinter einer Rettung des Kutters stehe. „Kutter, wie die ‚Barth‘, prägen natürlich das Erscheinungsbild und das maritime Flair am Alten Strom. Sie tragen damit zur touristischen Anziehungskraft Warnemündes bei, und deshalb ist es bedauerlich, wenn ein solches Schiff verloren geht“, betont Müller-von Wrycz Rekowski.

Dennoch könne und wolle die Stadt den Eigentümer nicht aus der Verantwortung nehmen. Der weitere Umgang mit dem Schiff – Instandsetzung, Umnutzung, Verschrottung – liege in vollem Umfang beim Eigner. „Aber wir sind als Kommune durchaus bereit, bei der Suche nach möglichen Lösungen zu unterstützen und zu beraten“, so der Senator.

Gnadenfrist bis Ende Mai

Was die Unterstützer nun brauchen, so Alexander Kammerath, ist Zeit. Bis Ende Mai muss die „Barth“ aus dem Wasser. „Ich würde für die Kosten der Verholung und Lagerung für die ersten drei Monate aufkommen. Da habe ich mir Angebote eingeholt“, sagt der gebürtige Mecklenburger, der nicht als großer Geldgeber auftreten will oder kann. „Aber mir geht es gut und da spende ich gern für die gute Sache, um das Projekt anzuschieben“, sagt er. Wie es dann weitergehe – schon das Heben aus dem Wasser könne für das marode Schiff zu viel sein –, sei noch völlig offen, ein Gutachter soll sich den Zustand des Bootes ansehen. „Die Chancen, dass sie verschrottet wird, sind größer als die, dass sie erhalten wird“, bleibt Kammerath realistisch.

„Lebensabend in Warnemünde“

Motivation gibt dem 38-Jährigen seine Liebe zum Ostseebad. „Meine Familie kommt aus Warnemünde, meine Frau aus Hohe Düne“, sagt er. „Ich hatte mein ganzes Leben eine Verbindung zu Warnemünde und weiß jetzt schon, dass ich meinen letzten Lebensabschnitt hier verbringen werde“, sagt der Berliner. Sein Vater habe im Seebad geheiratet, er selbst habe seiner Frau auf der Mole den Heiratsantrag gemacht und sie werden einander ebenfalls in der alten Heimat das Jawort geben. Zu jedem Besuch gehört ein Selfie am Alten Strom dazu – mit den Kuttern im Hintergrund. „Ich möchte später in zwanzig Jahren noch meiner Tochter erzählen zu können: Guck mal, wie schön Warnemünde doch ist.“

Von Katharina Ahlers