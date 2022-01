Rostock

Die zuletzt größte Corona-Demonstration des Landes hat sich in ihre Einzelteile aufgelöst. So war die Versammlung am Montag im Rostocker Stadthafen schon vorbei, bevor sie eigentlich angefangen hatte. In der Folge bildeten sich kleinere und größere Gruppen mit bis zu mehreren hundert Menschen, die scheinbar ziellos durch die Stadt liefen. Die Polizei musste immer wieder reagieren. Es kam zu einigen Rangeleien und Festnahmen, insgesamt blieb es aber größtenteils friedlich.

Mehrere Kundgebungen waren am Montag in Rostock angemeldet, darunter zwei „Für ein Ende von Hass, Hetze und Spaltung unserer menschlichen Gesellschaft“, die auf den Elmenhorster Jens Kaufmann zurückgehen. Er hatte dieses Mal dazu aufgerufen, sich im Stadthafen zu treffen, statt wie an den vergangenen Montagen im Rosengarten.

Anmelder löst Versammlung noch vor Beginn auf

Ein paar hundert Menschen folgten ihm, doch er beendete die Veranstaltungen schon kurz nach 17 Uhr wieder. Weil Kaufmann sich zum wiederholten Male nicht in der Lage sah, die Vorgaben der Ordnungsbehörden einzuhalten – unter anderem die Maskenpflicht – forderte er die Teilnehmer auf, den Stadthafen zu verlassen.

Um zu verhindern, dass die Menschen blindlings auf die vielbefahrene L22 strömen, bildeten die eingesetzten Polizisten eine Barrikade – auch, weil im Vorfeld angekündigt wurde, keine andere, als die zugewiesene Fläche für Versammlungen zuzulassen, wie Polizeisprecher Stefan Baudler am Abend vor Ort sagte.

Ein Weg in Richtung Innenstadt blieb den Teilnehmern also nur etwas weiter östlich oder westlich des Kanonsbergs. Dadurch dauerte es eine Weile, bis die Veranstaltungsfläche sich leerte.

Statt in einem großen Demonstrationszug liefen mehrere kleine Gruppen am Montag durch die Rostocker Innenstadt, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Die Polizei musste immer wieder spontan reagieren. Quelle: Katrin Zimmer

Im Anschluss zogen immer wieder unterschiedlich große Gruppen durch die Innenstadt, unter anderem durch die Lange Straße und Am Vögenteich entlang. Auch am Steintor sammelten sich einige Personen, die unter der Parole „Frieden, Freiheit, Selbststimmung“ gegen die geltenden Corona-Regeln und eine mögliche Impfpflicht protestierten.

Den Neuen Markt hatte die Polizei „aus taktischen Gründen“ inzwischen abgeriegelt, denn dort befanden sich rund 200 Menschen, die dem Aufruf des Rostocker Kreisverbands der Linken gefolgt waren, „Solidarisch durch die Pandemie“ zu gehen – einer Art Gegenkundgebung.

Stundenlang beschäftigen kleinere Gruppen die Polizei

Währenddessen liefen mehrere hundert Menschen durch die Kröpeliner Straße Richtung Kröpeliner Tor. Auf die Frage, ob sie ein Ziel hätten, antwortete ein Mann lächelnd: „Die Polizei verwirren.“ Die war gegen 19.30 Uhr noch einmal gefragt, als sich schätzungsweise 100 Menschen auf dem Doberaner Platz eingefunden hatten. Es blieb weitgehend friedlich.

Bereits in der Vorwoche war eine Corona-Demonstration mit rund 3000 Teilnehmern in Rostock aufgelöst worden, weil sich viele Teilnehmer nicht an die Regeln halten wollten. Daraufhin eskalierte die Situation und es wurde gewalttätig samt Flaschenwürfen und gezündeten Böllern. Elf Personen wurden festgenommen und mehrere Polizisten verletzt. Im Anschluss stand sogar ein Verbot der von Jens Kaufmann angemeldeten Demonstration im Raum.

Von Katrin Zimmer