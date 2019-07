Bentwisch

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Dienstagabend auf der Bundesstraße 105 nahe Bentwisch gegeben. Gegen 18 Uhr stießen auf der stark befahrenen Straße drei Fahrzeuge zusammen, vier Personen wurden dabei verletzt. Es kam zu einer Vollsperrung und einem Verkehrschaos.

Wie die Polizei mitteilte, kam ein Senior, der mit seinem Skoda in Richtung Rostock unterwegs war, aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit einem entgegen kommenden BMW zusammen. Ein drittes Fahrzeug, ein Opel, fuhr noch in die Unfallstelle. Gleich vier Insassen verletzten sich leicht.

Zur Galerie Bei einem schweren Unfall auf der B105 bei Bentwisch wurden vier Personen verletzt. Ein Senior hat aus einem bislang unbekanntem Grund seinen Skoda in den Gegenverkehr gelenkt.

Verkehrschaos behindert Rettungskräfte

Aufgrund der sich anschließenden Vollsperrung hatten auch die Rettungskräfte größte Mühe an die Unfallstelle zu kommen. Vier Rettungswagen, ein Notarzt, die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Bentwisch kamen zum Einsatz.

Alle vier Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da Öl an der Unglücksstelle auslief, mussten die Feuerwehrkameraden die Fahrbahn reinigen. Die B 105 blieb zeitweise voll gesperrt, was einen langen Stau in beide Richtungen nach sich zog.

Die Polizei muss nun klären, warum der Skoda-Fahrer in den Gegenverkehr kam und so den Unfall auslöste.

RND/Stefan Tretropp