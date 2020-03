Kritzmow

In Kritzmow sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen leicht, zwei weitere schwer verletzt. Nach Angaben von Polizeisprecherin Kristin Hartfil ereignete sich der Unfall gegen 9.35 Uhr an der Tankstelle in der Satower Straße. Ein 57-Jähriger wollte vom Tankstellengelände abbiegen, übersah dabei aber einen herannahenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß. Weil bei dem Unfall Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste auch die Feuerwehr anrücken, um die Stelle zu reinigen. Die Fahrbahn war für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

