Rostock

Ein unachtsames Losfahren hat in Rostock-Jürgeshof zu einem Unfall mit vier Verletzten geführt. Am Donnerstag parkte eine 64-Jährige in der Nähe der Bushaltestelle vor einer Grundstückseinfahrt mit der linken Fahrzeughälfte auf dem Fußweg. Als sie losfuhr, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Wagen.

Die Unfallfahrerin, ein einjähriges Kind und eine 27-jährige Frau sowie der 89-jährige Fahrer des anderen Autos wurden verletzt. Die vier Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Die Landesstraße 22 wurde kurzzeitig voll gesperrt.

Von OZ