Stellen Sie sich vor: Sie befinden sich auf dem Grund eines tiefblauen Ozeans. Ein Schwarm Fische zieht vorüber. Sie hören Gesang und plötzlich taucht – wie aus dem Nichts – ein Buckelwal vor Ihnen auf. Der 15-Meter-Koloss schwimmt so nah an Ihnen vorbei, dass Sie bloß Ihre Hand ausstrecken müssten, um seine Fluke zu berühren.

Ein Traum, selbst für erfahrene Taucher – in Rostocks Östlicher Altstadt wird er für jeden wahr. Und das ganz ohne nass zu werden. Brille aufsetzen genügt und schon versinkt man in virtuellen Welten. Möglich machen das Andreas Schmidt (38) und Björn Schulz (34). Gemeinsam eröffnen sie am Freitag (24. Juli) „Virtual Rostock“ und bieten als Erste in der Hansestadt Virtual-Reality-Erlebnisse.

„Wir wollten uns selbstständig machen und haben nach etwas gesucht, das es in Rostock bislang nicht gibt“, sagt Andreas Schmidt. Zusammen mit Björn Schulz habe er zunächst einen Truck mit Videospielen auf Tour schicken wollen. Doch Konsolen-Daddeln ist den beiden zu wenig – sie sind auf „echte“ Abenteuer im Cyberspace aus.

Als sie erstmals durch eine VR-Brille blicken, haut’s die Männer glatt um. „Es hat mich gleich gefangenen genommen“, erinnert sich Andreas Schmidt. Diese Erfahrung wollen Schulz und Schmidt auch anderen ermöglichen. In der Grubenstraße 45 finden sie den passenden Ort dafür: Dort, wo sich früher eine Videothek und zuletzt ein Tattoostudio befand, bieten sie nun die perfekte Sinnestäuschung.

Dafür geht’s für Besucher ab in eine von acht VR-Arenen. Auf diesen je drei Quadratmeter großen Spielfeldern bewegt sich der VR-Brillenträger. Vor seinen Augen tausend Welten: Kunstgalerien, Traumstrände, das Innere des menschlichen Herzen – kein Winkel, in den man via Cyberspace nicht vordringen könnte.

„Zum Start bieten wir 14 Anwendungen aus quasi jedem Genre an, können aber auf eine Bibliothek mit mehr als 300 Titeln zugreifen,“ sagt Björn Schulz. Gamingnerds, Couchpotatoes, Rentner, Schüler, Sportskanone – für jeden sei das passende VR-Erlebnis dabei.

Nervenkitzel mit Spaßgarantie

Schneeballschlacht im Hochsommer, vom Wolkenkratzer springen und unversehrt auf ebener Erde landen, im Gebirge von Gipfel zu Gipfel springen – das und mehr ist bei „Virtual“ möglich, ohne sich dafür vom Fleck bewegen zu müssen. Die passende Geräuschkulisse zu täuschend echten Bilderwelten gibt es per Kopfhörer auf die Ohren. So entstehen Illusionen mit Nervenkitzelgarantie. Denn auch wenn der Kopf weiß, dass der Körper sicher mit zwei Beinen auf dem Boden steht – die Sinne gaukeln das Gegenteil vor.

Und so kann es schon mal passieren, dass VR-Brillenträgern die Knie schlottern oder sie sich an den Arena-Teppich klammern, weil sie glauben, von einer Holzplanke am 30. Stock eines Hochhauses zu stürzen. Bauchkribbel-Garantie für den Spieler, unterhaltsames Schauspiel für Zuschauer: Auf Flatscreens können sie verfolgen, was sich vor den Augen des Gamers abspielt und sich zugleich über dessen lustige Zuckungen amüsieren.

Mehr als Ego-Shooter und Zombiejagd

Auf die Reaktionen ihrer ersten Kunden sind Andreas Schmidt und Björn Schulz gespannt. Die Vorzeichen stehen gut. „Unsere Testspieler waren durchweg begeistert“, sagt Schulz. Nicht selbstverständlich. „Viele Leute haben eine Grundskepsis. Sie können sich nicht vorstellen, dass VR über Ego-Shooter hinausgeht“, sagt Andreas Schmidt. „Klar, Zombies abschießen kann man bei uns auch. Aber die virtuelle Welt hat so viel mehr zu bieten“, ergänzt Björn Schulz, „Auch meine Eltern hatten Bedenken, bis sie es selbst ausprobiert haben. Jetzt werden sie unsere besten Kunden.“

Wer keinen Spaß am Rumballern hat, bestaunt ganz entspannt Unterwasserwelten, Museen oder ferne Städte. „Es braucht nur etwas Entdeckergeist“, sagt Andreas Schmidt. Wer dagegen auf Action abfährt, powert sich beim Boxkampf aus. „Nach sechs Runden ist dir der Muskelkater am nächsten Tag sicher“, scherzt Schmidt. Weniger schmerzhaft, dafür noch realistischer geht’s im Racing Seat ab. Mit VR-Brille wird aus dem Sitz ein Rennwagen-Cockpit. Gibt der Pilot Gas, bekommt er echtes Fahrgefühl zu spüren.

Multiplayer-Modus für Geburtstage und Firmenfeiern

Lust, den Chef bei einer Schnellballschlacht einzuseifen? Auch das ist kein Problem. Wer Spaß in größerer Runde sucht, bucht den Multiplayer-Modus, bei dem bis zu vier VR-Arenen zusammengeschaltet werden. Ideal für Geburtstage, Junggesellenabschiede oder Firmenfeiern, sagt Björn Schulz.

VR boomt, nicht nur in der Gamingszene. Auch Wirtschaft und Wissenschaft finden zunehmend Gefallen an den 360-Grad-Welten: Architekten lassen Bauherren durch ihre Entwürfe laufen, Mediziner studieren Anatomie. Kreuzfahrtpassagiere können einen Blick in ihre Kabinen werfen, lange bevor sie an Bord gehen. Das Potenzial ist schier unerschöpflich. Das wollen sich die Rostocker zunutze machen. „Wir werden sehen, inwiefern wir da mit Unternehmern zusammenarbeiten können“, sagen Andreas Schmidt und Björn Schulz.

Die beiden sind auch privat ein eingespieltes Team: Andreas Schmidt ist mit Björn Schulz’ Schwester verheiratet. Als Geschäftspartner ergänzen sie sich: Björn Schulz hat Wirtschaft studiert, bringt also Business-Know-how mit. Sein Kompagnon ist der Praktiker: Schmidt machte eine Lehre zum Fachinformatiker, war Internatsleiter bei Hansa und Sportlehrer. Nun wollen die Schwäger gemeinsam mit fantastischen Welten durchstarten – im „Virtual Rostock“.

Virtual Rostock Neun VR-Arenen und zwei Racing-Seats hat „Virtual Rostock“ zu bieten. Sie können einzeln gemietet werden für 15 Euro pro halbe Stunde, für 60 Minuten werden 23 Euro berechnet. Jede Arena bietet bis zu vier Spielern (Mindestalter 10 Jahre) Platz. Multiplayermodus ist möglich: Wer in großer Runde spielen, eine Firmenfeier oder eine Präsentation organisieren möchte, kann mehrere benachbarte Arenen buchen oder die untere der zwei Etage komplett mieten. Empfohlen wird eine Reservierung unter 0172 / 620 89 65. Virtual Rostock; Grubenstraße 45; geöffnet Di.–Do. 15–22 Uhr, Fr.–So. 14–24 Uhr; weitere Infos unter www.virtualrostock.de

Von Antje Bernstein