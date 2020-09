Visionen für den Verkehr in Warnemünde: Unternehmerverband diskutiert Mobilitätskonzept

Warnemünde

Ein Radschnellweg und Busspuren auf der Stadtautobahn und ein durchdachtes Park-&-Ride-System im Dreieck zwischen Lichtenhagen, Diedrichshagen und Warnemünde: So stellt sich der Rostocker Architekt Enno Zeug die Lösung der Verkehrsproblematik für Rostocks Nordwesten vor. Der Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg hat sich am Donnerstag in der Tagungsrotunde der Hanse Messe getroffen, um die mobile Zukunft der Hanse- und Universitätsstadt zu diskutieren.

Die Kernfragen der knapp über 30 Teilnehmer: Wie ist Rostock für die Zukunft aufgestellt? Welche Bedürfnisse bestehen heute, welche voraussichtlich in einigen Jahren? Und welche Arten von Verkehren sind schon heute nicht optimal geleitet? Architekt Enno Zeug macht sich seit zwölf Jahren Gedanken um die Entwicklung des Ostseebades und präsentierte am Donnerstag seine Ideen im Rahmen der Veranstaltung „ Rostock verkehr(t)“.

Konzept beruht auf eigenen Erfahrungen

„Wenn ich von Rostock nach Warnemünde möchte und schon in Lichtenhagen auf Stau treffe, dann weiß ich, dass ich eine Stunde brauchen werde“, sagt Zeug. Um dies zukünftig zu verhindern, greift er das vieldiskutierte Park & Ride Konzept auf.

Parkhäuser vor den Ortseingängen sollen demnach verhindern, dass die mit Autos anreisenden Gäste ihre Fahrzeuge im Ort abstellen. Eine enge Taktung von Shuttlebussen soll die Besucher dann in das Ostseebad und wieder zurück bringen.

Den Autoverkehr schon in Lichtenhagen entzerren

Die Stadt plant derzeit vor allem mit zwei mehrstöckigen Parkgebäuden am Ortseingang in der Parkstraße und an der Stadtautobahn zwischen Aral-Tankstelle und Rewe-Markt. Zeug sieht jedoch vor dem Hintergrund der Planungen eines Radschnellweges auf der Stadtautobahn, einer separaten Busspur und einer daraus resultierenden einspurigen Verkehrsführung für Autos von und nach Warnemünde die Notwendigkeit einer weiteren Park-&-Ride-Station.

Architekt Enno Zeug und der Geschäftsführer des Unternehmerverbands Rostock-Mittleres Mecklenburg, Ulf Mauderer, sprachen am Donnerstagabend über die mobile Zukunft in Rostocks Nordwesten. Quelle: Moritz Naumann

„Diese soll zwischen der Stadtautobahn und der S-Bahnhaltestelle Lichtenhagen entstehen. Wir können den Verkehr aus dem Zentrum Rostocks nicht erst am Ortseingang von Warnemünde abfangen.“ Denn die Folge bei einer einspurigen Fahrbahn wären wieder Staus. Dadurch, dass man gleich zwei Park-&-Ride-Parkplätze an der Stadtautobahn baut, seien Radschnellweg und Busspuren möglich, ohne größere Behinderungen im Autoverkehr zu provozieren.

Ein Ring zwischen Lichtenhagen und Warnemünde

Darüber hinaus solle die Mecklenburger Allee – wenn sie denn an die L12 am Ortseingang von Elmenhorst angeschlossen wird – auch direkt an die Stadtautobahn heranreichen. So könnte ein Shuttle-Bus-Verkehr im Kreis – von Stadtautobahn über Diedrichshagen, die Warnemünder Parkstraße, über das Zentrum zurück zur Stadtautobahn oder umgekehrt – führen.

Darüber hinaus schlägt Zeug noch weitere Orte für den Bau von Parkhäusern vor: So etwa am südlichen Ortseingang von Diedrichshagen, direkt auf der Mittelmole oder auch in Hohe Düne. „Auf dem Parkhaus auf der Mittelmole könnten Bäume und Erlebnisgewerbe entstehen, die für die am Strom flanierenden einen Anziehungspunkt bilden.“ Andererseits hätten diejenigen auf dem Gebäude einen tollen Blick über die Warnemünder Dächer.

Zu viele Parkhäuser ?

Insgesamt sollen so statt der derzeit vorhandenen rund 5000 Parkplätze, über 10 000 angeboten werden. „Eine gute Verkehrsinfrastruktur ist die Grundvoraussetzung für eine gute wirtschaftliche Entwicklung der Regiopole. Wir machen in Rostock schon einiges richtig, doch das Rad dreht sich immer schneller. Und gerade für Warnemünde als touristischen Hot Spot in Deutschland ist es wichtig, sich jetzt schon Gedanken für die Zukunft zu machen“, sagt Ulf Mauderer, Geschäftsführer des Unternehmerverbands.

Zwei ehemalige Studienkommilitonen unter sich: Dr. Reiner Böhme und Warnemündes Ortsbeiratsvorsitzender Werner Fischer (v.l.). Böhme lebt in Lichtenhagen Dorf. Für ihn und seine Nachbarn wäre der Ausbau der Mecklenburger Allee eine große Erleichterung. Quelle: Moritz Naumann

„Ich finde die Ringidee zukunftsorientiert und nachhaltig. Aber ich bezweifle, dass wir so viele Parkhäuser brauchen“, sagt hingegen Warnemündes Ortsbeiratsvorsitzender Werner Fischer im Rahmen der Veranstaltung.

Von Moritz Naumann