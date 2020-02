Visionen von früher: Wie Rostock heute eigentlich aussehen sollte

Rostock

Standort, Finanzierung, Aussehen – jahrzehntelang wurde um einen Neubau für das Rostocker Volkstheater gerungen. Hätte dieser Prozess verkürzt und vor allem auch günstiger werden können? Hartmut Lindner glaubt das schon. Der Schmarler hat durch Zufall alte Visionen der Rostocker Stadtplaner in die Hände bekommen.

Die Dokumente beweisen: Schon in den 60er Jahren war ein neues Theater am Bussebart geplant. „Vielleicht wären viele Ausschreibungen, Wettbewerbe und Diskussionen unnötig gewesen, wenn man in die alten Unterlagen geschaut hätte“, sagt Lindner.

Rostock : das Tor der DDR zur Welt

„ Rostock – wie wir es bauen“ ist das Heft überschrieben, das Lindner aus dem Vogtland zugeschickt bekam. Der Schmarler ist zwar Chef der Freunde der Raumfahrt, aber auch an der Entwicklung seiner Wahlheimat Rostock interessiert. Die historische Broschüre stammt aus der Zeit des ehemaligen Rostocker Oberbürgermeisters Rudi Fleck, der von 1961 bis 1968 Stadtoberhaupt war.

In seinem Grußwort lobt der SED-Politiker die Entwicklung der Hansestadt bis zu seiner Amtszeit. Rostock „entwickelt sich immer mehr zu einer modernen Großstadt, die das Tor der DDR zur Welt bildet“. Um diesem Charakter sichtbaren Ausdruck zu verleihen, „werden neue Stadtteile und Einrichtungen, wie sie zu einer Großstadt gehören, mit allem Komfort nach den modernsten Gesichtspunkten gebaut“, kündigt Fleck an.

Das Heft, dass sowohl Einwohnern als auch Besuchern der Stadt zur Verfügung gestellt wurde, zeigt unter anderem, wie der Stadtteil Lütten Klein geplant wurde. Auch für die Südstadt sind Entwürfe zu sehen – unter anderem mit einem Warenhaus, Kino und der Kongresshalle, in der heute noch die Stars auftreten. Für den Bau des Klinikums Südstadt standen laut der Dokumente „21 Millionen DM staatliche Investitionsmittel“ zur Verfügung. In Reutershagen und Lütten Klein sollten zudem Zweigstellen-Polikliniken gebaut werden.

Bussebart bereits damals als neuer Theaterstandort im Gespräch

Der Wiederaufbau des Stadtzentrums sollte bis 1965 abgeschlossen werden. Dazu zählten Druck- und Verlagsgebäude der heutigen OSTSEE-ZEITUNG, die Gaststätte „Zur Sonne“ mit 500 Plätzen, der Anbau des Rathauses, das Haus der Gewerkschaften, das Haus der Schifffahrt und ein neues Hotel mit 450 Betten. Auch der Theaterneubau sollte bis dahin realisiert werden – am Bussebart als Abschluss der Langen Straße.

Zur Galerie In den 60er Jahren wurde eine Informationsbroschüre für Einwohner und Gäste herausgegeben. „Rostock –wie wir es bauen“ ist das Heft betitelt, das spannende Vorhaben auflistet.

Die entsprechenden Entwürfe stammten von den Architekten Näther und Jastram. Wie viele Zuschauer im Theater Platz finden sollten, verraten die alten Dokumente nicht. Laut Grundriss waren eine Haupt- und zwei Seitenbühnen geplant. Dazu Erfrischungsräume für Raucher und Nichtraucher, Garderoben für Herren und Damen sowie Platz für die Maskenbildner und das Magazin. Erstaunlich: Wer sich die damaligen Entwürfe anschaut, der sieht: Fast 60 Jahre später wurde nicht nur fast exakt der damals vorgesehene Standort gewählt; auch die Fassaden weisen einige ähnliche Elemente auf.

Flughafen in Pastow und Zoo-Außenstelle am Teepott

Neben den Planungen, die Realität wurden, zeigt die Broschüre auch kuriose Ideen: So war in den 60er Jahren bereits ein Flugplatz für Rostock geplant. Allerdings nicht in Laage, sondern in Pastow. Und rund um den Warnemünder Leuchtturm sollte eine Außenstelle des Rostocker Zoos entstehen. Der Vorschlag stammte von einem Ingenieur namens Urbanski.

Visionen für Rostocks Zukunft aus den 60er Jahren. Ein Flughafen für die Hansestadt war damals schon Thema - allerdings in Pastow und nicht in Laage. Quelle: Repro

Große Becken für Meeressäugetiere und Meeresvögel sollten so auf das Gelände gebaut werden, dass die Besucher einer ebenfalls geplanten Terrassengaststätte durch Dickglasscheiben die Tiere hätten bewundern können. Und das mit Blick auf die Ostsee.

Vergnügungspark und Stadion auf späterem Iga-Gelände

Ohne zu ahnen, dass Rostock jemals eine Internationale Gartenschau ausrichten würde, war auf dem heutigen Iga-Gelände schon ein Park vorgesehen. „Der Volkspark sollte einen Fernsehturm bekommen, einen Vergnügungspark sowie ein Stadion, ein Café an der Hundsburg und mehr“, erzählt Hartmut Lindner mit Blick auf die Entwürfe. Auch ein Seglerhafen sowie eine Schiffsanlegestelle und ein landwirtschaftlicher Ausstellungsbereich waren geplant.

Nicht nur, dass seit mehr als einem Jahrzehnt über eine Neugestaltung und Belebung des Iga-Parks diskutiert wird – „vielleicht könnte man auch den Namen Volkspark wieder aufgreifen, denn es ist ja ein Park für das Volk, also die Bürger“, schlägt Hartmut Lindner vor. Statt alles neu zu planen, empfiehlt er einen Blick auf die Ideen der Ahnen.

Von Claudia Labude-Gericke