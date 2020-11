Rostock

Eine Störung bei Mobilfunkbetreiber Vodafone hat am Montag auch in Mecklenburg-Vorpommern für Einschränkungen gesorgt. Insgesamt waren nach Auskunft des Unternehmens deutschlandweit mehr als 100 000 Kunden betroffen. „Da hat man heute wirklich mal gemerkt, wie abhängig man vom Handy geworden ist“, schreibt eine Nutzerin aus Gützkow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf der Facebook-Seite der OZ. „Gott sei Dank wusste ich heute, wo ich einen Festnetzanschluss finden konnte.“

Auch ein OZ-Leser aus Wittenbeck ( Landkreis Rostock) war ab 14 Uhr nicht mehr zu erreichen – dabei sei er beruflich auf den Mobilfunk angewiesen. „Ich habe auf wichtige SMS-Nachrichten gewartet, aber da kam nix“, sagt der 54-Jährige. Erst am nächsten Tag trafen die Nachrichten ein – die letzte exakt 9.38 Uhr, dabei sei diese SMS bereits am Vortag gegen 16 Uhr abgeschickt worden. Wie andere Betroffene berichten, soll auch der Notruf nicht funktioniert haben.

Anzeige

Störung in zentralem Steuerungselement

Laut Mobilfunkbetreiber war der Grund für den Ausfall eine Störung im zentralen Steuerungselement für die Registrierung von Sim-Karten an den Vodafone-Standorten in München, Frankfurt und Berlin. „Dadurch konnten sich die betroffenen Mobilfunk-Kunden nicht ins Netz einbuchen beziehungsweise wurden aus dem Netz geworfen“, sagt Konzernsprecher Volker Petendorf. Dies sei vergleichbar mit der Deaktivierung oder Abschaltung einer Sim-Karte nach Beendigung eines Vertrages.

Die Störung sei am Montag ab 13.50 Uhr aufgetreten. „Ab 15.30 Uhr wurden die Kunden kontrolliert wieder ins Netz gebracht und ab 17 Uhr normalisierte sich der Verkehr“, so Volker Petendorf. Ab 18.30 Uhr sei dann alles wieder normal gelaufen. „Um 19.30 Uhr haben unsere Technik-Spezialisten die Störung für beendet erklärt.“ Die betroffenen Netzelemente würden weiterhin sehr eng beobachtet.

Ausfälle beim Notruf werden analysiert

Inwiefern es zu Ausfällen beim Notruf kam, müsse noch analysiert werden. „Normalerweise sucht das Smartphone in solchen Fällen automatisch das stärkste verfügbare Netz“, sagt Petendorf. Er weist darauf hin, dass nur die 112 als Notrufnummer gilt, nicht die 110. In Teilen Brandenburgs war der Notruf am Montag und Dienstag zudem nicht erreichbar gewesen, weil bei Einbrüchen in eine Telekom-Betriebsstelle und einen Supermarkt Kabel durchtrennt worden waren. Das berichtete der Sender RBB.

Wie Vodafone auf OZ-Nachfrage mitteilt, erhalten die von der Störung betroffenen Mobilfunkkunden keine Entschädigung. „Das ist in unseren AGB nicht vorgesehen. Niemand kann garantieren, dass an jedem Ort 365 Tage im Jahr rund um die Uhr ein Mobilfunknetz zur Verfügung steht“, sagt Volker Petendorf. Das sei auch gar nicht möglich, weil zum Beispiel die insgesamt mehr als 25 000 Vodafone-Mobilfunkstationen regelmäßig gewartet werden müssen, so der Sprecher.

Entschädigungen in jedem Vertrag anders geregelt

Ab wann es Entschädigungen gibt, sei in jedem Vertrag anders geregelt. „Die Störung ist ärgerlich und bedauerlich. Dafür entschuldigen wir uns“, sagt Volker Petendorf. Dass SMS-Nachrichten nach dem Ausfall erst am nächsten Tag eintrudelten, sei normal. „Die Störung hat einen Stau verursacht, so dass die Nachrichten entsprechend verzögert zugeschickt werden.“

Manche Betroffene bekamen von dem Ausfall gar nichts mit. „Ich habe die Störung erst bemerkt, als jemand mir das gesagt hat. Gibt Schlimmeres“, schreibt etwa Sascha Gläser aus Rostock auf Facebook. Andere sahen es positiv: „Hat auch Vorteile, so bleibt es heute mal ruhig in den sozialen Netzwerken“, kommentierte der Rostocker Daniel Schmidt.

Von André Horn