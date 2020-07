Schwerin

Obstbauer Steffen Schönemeyer ist ratlos. „Wir haben in diesem Jahr nicht eine Süßkirsche pflücken können – die Stare haben uns die Früchte weggefressen, teilweise bevor sie überhaupt reif waren“, sagt der Betreiber des gleichnamigen Obsthofes in Gnoien ( Landkreis Rostock). „Mittlerweile machen sie sich auch schon an die Sauerkirschen ran. Unten pflücken die Selbstpflücker und oben in der Baumkrone sitzen die Vögel.“

Dass sich Schwärme von Staren die Kirschen schmecken lassen, bestätigt auch Rolf Hornig, Obstbauexperte von der LMS Agrarberatung Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. „Dieses Problem haben viele Obstbauern. Wie schlimm es ist, hängt vom Ertrag und vom Nahrungsangebot der Stare ab“, sagt der Fachmann. „Wenn es richtig schlecht läuft, dann können die Bauern eine ganze Ernte verlieren.“

Schlechte Witterungsbedingungen

Die Obstbauern erwarten laut Schätzung für das Statistikamt 22 Tonnen Süßkirschen und 190 Tonnen Sauerkirschen in dieser Saison. Bei Süßkirschen entspräche dies etwa dem Ergebnis von 2019 mit 21,4 Tonnen, läge aber deutlich unter dem von 2018 mit 83,4 Tonnen. Grund für die schwache Ernteerwartung bei Süßkirschen seien Spätfröste und kalte Tage während der Blütezeit im Frühjahr, wie Horning sagt.

Auch Johannes Eggert, Seniorchef des Obstgutes Lüssow, spricht von einem schlechten Start ins Erntejahr. „Am 9. Mai hat Frost die Blüten von Birnen, Quitten, Sauerkirschen und Pflaumen über Nacht zerstört“, sagt Eggert. „75 Prozent der Äpfel fielen der Kälte zum Opfer.“ Für das Unternehmen ein geschätzter Schaden von 1,2 Millionen Euro in nur einer Nacht.

Steffen Schönemeyer betont, dass bereits aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen nur auf zwei der fünf Hektar großen Plantage Süßkirschen gewachsen sind. „Und da sind uns dann die Stare zuvorgekommen“, sagt er. Es sei durchaus möglich, trotz großer Schwärme viel zu ernten. „In extremen Erntejahren kann man immer noch viel abpflücken“, sagt er. „Aber in diesem Jahr kam beides zusammen.“

Abwehrmethoden nur kurzfristig

Der Landwirt hat bereits viel unternommen, um die Vögel von den Kirschen fernzuhalten. „Wir haben alles versucht, um sie zu vergrämen“, sagt der 50-Jährige. „Wir sind unter anderem mit Mopeds an den Bäumen vorbeigefahren, haben aufgenommene Warngeräusche von anderen Vögeln abgespielt – das hilft alles nur maximal zwei Tage. Dann merken die Stare, dass nichts passiert und kommen zurück. Oft schrecken sie auch nur auf und fliegen zum nächsten Baum.“

Andere Betriebe haben zudem versucht, CDs in die Baumkronen zu hängen, um durch die Reflexion die Tiere abzuschrecken. Auch Vogelscheuchen kommen zum Einsatz. „Das ist alles keine Dauerlösung“, sagt Horning von der Agrarberatung.

Einnetzen sinnvoll

Der Experte sowie der Naturschutzbund ( Nabu) empfehlen das Einnetzen besonders gefährdeter Kirschbäume als präventive Maßnahme. „Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Netze straff gespannt und unten geschlossen sind, möglichst mit einem Abstand zum Boden von einem halben Meter“, heißt es in einer Mitteilung der Nabu. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass sich die Tiere nicht verletzen. „Zur besseren Sichtbarkeit für die Vögel sollten die Netze nicht schwarz oder grün sein. Die Netze müssen regelmäßig auf Löcher und eventuell verhedderte Vögel kontrolliert werden.“

Das Einnetzen koste mehrere Tausend Euro. „Um die Ernte zu retten, lohnt sich das“, sagt Horning. Jedoch eigne sich nicht jede Anlage für diese Methode. „Bei zehn Meter großen Bäume mit großer Krone ist das schwierig“, sagt er. Steffen Schönemeyer beispielsweise habe alte Anlagen mit großen Bäumen und breiten Baumkronen. Kleinwüchsigere Bäume mit anderem Stammmaterial können so hingegen gerettet werden.

Kein Problem im Kleingarten

Auch in den Kleingärten des Landes sind Kirschbäume zu finden. „Uns ist dieses Problem aber noch nicht untergekommen“, sagt hingegen Andreas Matzke, Vorsitzender des Kreisverband der Gartenfreunde Rostock-Land. „Stare hat man immer, aber an den Bäumen in unseren Parzellen hängen genug Kirschen.“

Laut Matzke sei eine Plantage für die Vögel verlockender. „Bei uns steht hier und da mal ein Baum. Aber auf einer Plantage ist alles viel zentrierter, die Fläche ist viel größer. Da können die Tiere von Baum zu Baum fliegen.“

Von Katharina Ahlers