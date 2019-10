„Völlig realitätsfern“: AfD scheitert mit „Überfremdungsnotstand“ im Landkreis Rostock

Bad Doberan

Die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) ist mit ihrem Antrag im Kreistag krachend gescheitert. Die Politiker forderten, dass für den Landkreis Rostock der „ Überfremdungsnotstand“ erklärt werde. Konkret hieß es: „Der Landrat wird beauftragt, der Landes- und Bundesregierung den Notstand anzuzeigen.“ Zudem solle der Landrat einen „Masterplan“ entwickeln und umsetzen, der Kreistag solle bis September 2020 einen ergänzenden Maßnahmenplan „zum Schutz vor Überfremdung im Landkreis Rostock“ vorlegen, wie es die AfD-Kreistagsmitglieder Steffen Reinicke und Johannes Salomon formulieren. Die große Mehrheit der Abgeordneten lehnte den Antrag ab.

Knapp die Hälfte der Ausländer sind EU-Bürger

Schon im Vorfeld hatte die Idee für Kopfschütteln in der Kreisverwaltung gesorgt. Welcher Notstand? Der Ausländeranteil in der Bevölkerung des Landkreises Rostock beträgt 3,6 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 4,5 Prozent und bundesweit 12,2 Prozent. „Im Landkreis Rostock leben per Stichtag 31. August dieses Jahres 7761 Menschen aus dem Ausland. 3505 davon kommen aus der Europäischen Union“, erklärt Stephan Meyer, Dezernent für Inneres und Ordnung. „Allein auf diese Menschen, für die ohnehin die Freizügigkeit gilt, entfällt der leichte Anstieg der Zahl der ausländischen Einwohner seit Jahresende 2018. Daraus lässt sich eher etwas über die Attraktivität der Region ableiten als ein irgendwie gearteter Notstand“, betont Meyer. EU-Bürger würden nicht nach dem Aufenthaltszweck erfasst, sondern lediglich mit den Personendaten. Sie können hier in der Region also in Unternehmen beschäftigt sein, studieren oder als Familienangehörige von Unionsbürgern leben.

Kreistag hat im Mai 2019 Integrationskonzept beschlossen

Zahlen und Fakten, die die AfD-Fraktion wie alle Mitglieder des Kreistages jederzeit bei der Kreisverwaltung abfragen können. „Dann wäre dieser Unfug vielleicht vermeidbar gewesen“, bewertet Meyer den Antrag der AfD. Für ihn ist dieser „völlig realitätsfern“. „Effekthascherei löst keine Probleme und dient nicht unseren Einwohnerinnen und Einwohnern. Eine solche Politik lehne ich ab“, erklärt der Dezernent.

Das sieht auch Vizelandrätin Anja Kerl so: „Der Antrag ist es nicht wert, darüber zu diskutieren.“ Im Mai habe der Kreistag ein Integrationskonzept beschlossen, „ein klares Bekenntnis des Landkreises zur Integration von Migranten“, unterstreicht die Sozialdezernentin, in deren Zuständigkeitsbereich die Integration von Flüchtlingen fällt. „In diesem Konzept wird auch klar beschrieben, wer ist Ausländer, Migrant, Flüchtling, Asylbewerber, Asylberechtigter“, sagt Kerl. Denn die Begrifflichkeiten seien in diesem Fall offensichtlich auch nicht jedem klar.

Zahl der Asylbewerber ist rückläufig

Im Landkreis Rostock leben rund 215 000 Einwohner aus über 120 verschiedenen Ländern, darunter, wie schon erwähnt, viele EU-Bürger. Die Zahl der Ausländer mit erteiltem Aufenthaltstitel, Flüchtlinge und Asylbewerber sei bis Ende August 2019 sogar auf 4256 zurückgegangen, informieren die Dezernenten. Grundsätzlich sei es jedem Flüchtling gestattet, zu arbeiten. Die Arbeitsakquise von Flüchtlingen und Ausländern mit Aufenthaltstitel erfolgt über die Bundesagentur für Arbeit und den Arbeitgeberservice, der den Firmen mit Rat und Tat zur Seite steht. „Jede Aufenthaltserlaubnis enthält eine Aussage zum Umfang der Beschäftigungserlaubnis. Wir beraten Firmen hinsichtlich der Beschäftigung von Ausländern und der dabei zu beachtenden Besonderheiten“, informiert Stephan Meyer.

Die Möglichkeit der sogenannten Ausbildungsduldung für abgelehnte Asylbewerber, die neben weiteren Voraussetzungen ihre Identität geklärt haben, wird von vielen Firmen kreisweit auch genutzt, um den Ausbildungsbedarf zu decken. „Unabhängig davon, ob die dann Ausgebildeten tatsächlich in Deutschland bleiben dürfen, dient deren Ausbildung auch zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Heimatland“, betont Meyer. „Das erfüllt das Ziel, Migrationsursachen in den Heimatländern zu bekämpfen.“

AfDler sehen Kreis schon auf langem Weg der Überfremdung

Für die AfD-Abgeordneten Salomon und Reinicke steht aber fest: „Wir sind schon mitten auf dem langen Weg der Überfremdung im Landkreis Rostock.“ Ausgrenzung und Rassismus lehnten sie entschieden ab. Ihre Lösung sei der „ Überfremdungsnotstand“, er „soll Brücken bauen, Verbindungen schaffen und Wege für die Menschen aus unserem Landkreis in die Heimatländer ebnen“, hieß es in der Begründung des Antrages.

Von Doris Deutsch