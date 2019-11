Völlig unverfroren: Eis-Experten schauen an der Ostsee nach Schollen

Rostock

Zwischen Schweden und Finnland herrscht Eiszeit: In den Schären der Bottenwiek ist die Ostsee zu einer zehn Zentimeter dicken Schicht gefroren. Gut 1000 Kilometer Luftlinie weiter südlich, in einem muckelig warmen Büro, schaut Jürgen Holfort auf die nordischen Schollen, während vor seinem Fenster Herbstregen in die Warnow tröpfelt. „An Deutschlands Küsten ist es für Eis lange noch nicht kalt genug“, sagt er fast bedauernd. Sobald Meerwasser gefriert, wird dem Ozeanographen warm ums Herz.

Jürgen Holfort ist Leiter des Eisdienstes am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) in Rostock. Für ihn und seine Kollegin Sandra Schwegmann beginnt jetzt die Eissaison. Damit Kapitäne wissen, wo sie auf Ost- und Nordsee auf Schollen treffen oder in einem Eiswürfelbrei steckenbleiben könnten, erstellen die beiden bis Ende Mai kommenden Jahres Eiskarten und -berichte. Dabei helfen Eismänner und -frauen, die völlig unverfroren nach Schollen schauen.

Frostige Aussichten

Sobald eine kristalline Schicht Mecklenburg-Vorpommerns Küstengewässer überzieht, machen landesweit 49 ehrenamtliche Eisbeobachter Meldung an das BSH. Dabei ist Augenmaß gefragt: Wie groß und dick eine Eisdecke ist, schätzen die Gewässergucker vom Ufer aus ab. Erst wenn sich ein tragfähiger Gürtel gebildet hat, wagen sie sich für Messungen aufs Eis.

Sandra Schwegmann und Jürgen Holfort vom Eisdienst des BSH wissen, wann wo wieviel Eis auf der Ostsee war. Die Aufzeichnungen reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert. Quelle: OVE ARSCHOLL

Dazu hatten die Eisbeobachter zuletzt aber kaum Gelegenheit. Im Winter 2018/2019 hatte sich lediglich in geschützten Bereichen wie den Häfen von Hiddensee, Thiessow auf Rügen oder denen der Darß-Zingster Boddenkette eine dünne Schicht gebildet und war nach wenigen Tagen wieder geschmolzen. „Das war der siebte schwache Winter in Folge“, sagt Sandra Schwegmann. Seit 1896/97 wurden an der Ostsee lediglich 18 Eiswinter dokumentiert, die noch milder waren.

Eisfreie See

Schwankungen habe es immer gegeben, sagt Jürgen Holfort. Doch die Erderwärmung sei deutlich an den Daten abzulesen. In geschützten Flachwassergebieten bildete sich winters zwar noch meistens zumindest etwas Eis, ergänzt Schwegmann. „Auf See kommt das aber viel seltener vor als früher.“

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit von Jahr zu Jahr abnehme: Eisreiche Extremwinter seien dennoch möglich, sagt Holfort. Das habe sich zum Beispiel im vergangenen Winter in den USA gezeigt. Damals hatte ein massiver Kälteeinbruch Nordamerika arktische Temperaturen beschert. Angesichts des Klimawandels und des instabilen Jetstreams wäre ähnliches auch hierzulande möglich, sagt Holfort.

Wann und wo die Ostsee vor MV vereist, sei mit viel Glück höchstens zehn Tage im Voraus zu sagen, erklärt Holfort. „Normalerweise kommt das kalte Wetter von Osten, so dass sich zuerst im Stettiner Haff Eis bildet.“

Winter wie im Mittelalter

Wer übrigens glaubt, früher waren die Winter frostiger, bewegt sich auf dünnem Eis: Im 13. Jahrhundert seien die Verhältnisse ähnlich wie heute gewesen, das würden Temperaturrekonstruktionen anhand von Archivberichten nahelegen, erklärt Holfort.

Statt antiquierter Schriften nutzt Holfort moderne Technik, um Eiskarten zu erstellen. Neben den Meldungen der Eisbeobachter helfen ihm Profiler aus dem All: Aus bis zu 800 Kilometern Höhe erfassen Satelliten mit Kameras und Radarsensoren das Eis auf der Erde. Vor MV werden sie aber wohl noch eine Weile nur Flüssiges aufspüren. Die Ostsee misst um die acht Grad Celsius. Damit sie gefriert, reichen im Gegensatz zur Bollenwiek selbst null Grad nicht aus. Schuld ist der Salzgehalt. Weil der in der südlichen höher als in der nördlichen Ostsee ist, müsse das Wasser hier auf −0,7 bis −1,1 Grad Celsius abkühlen, damit sich Eis bildet, erklärt Jürgen Holfort.

Heiß auf Eis

Dabei würde er zu gern wieder eine echte Eislandschaft sehen. Es müssten ja nicht gleich Eisberge sein, wie Holfort sie in der Arktis bei Exkursionen erkundet hat. Auch Sandra Schwegmann hat erlebt, wie sich eine Zitterpartie anfühlt – bei Forschungsfahrten ins ewige Eis der Antarktis. „Es war minus 35 Grad Celsius kalt, gefühlt minus 60.“ Ihre Südpolabenteuer hat sie in Tausenden Fotos festgehalten. „Zum Leidwesen meiner Familie, die sich das angucken musste“, sagt sie und lacht: „Für sie war alles weiß, für mich sieht jede Scholle anders und wunderschön aus.“

Auch wenn das Bibbern bedeutet: Sandra Schwegmann und Jürgen Holfort hoffen, dass es diesen Winter knackig kalt wird. Denn sie sind heiß auf Eis.

Eisatlas zeigt Häufigkeit des Eisvorkommens für die südliche Ostsee :

Die Farben zeigen an, wie oft zwischen 1971 und 2000 Eis in der entsprechenden Region vorkam. Quelle: BSH

Von Antje Bernstein