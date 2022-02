Rostock/Schwerin

Der Umbau der Bankenlandschaft in MV geht weiter. Die VR Bank Mecklenburg mit Sitz in Schwerin und die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank gaben am Donnerstag ihren geplanten Zusammenschluss bekannt. Das neue Institut mit dem Namen VR Bank Mecklenburg kommt auf eine Bilanzsumme von 3,268 Milliarden Euro, 144 000 Kunden und 405 Mitarbeiter.

Es entsteht die größte Genossenschaftsbank in MV, die zugleich aufschließt zur Rostocker Ostseesparkasse (5 Milliarden Euro Bilanzsumme, 650 Mitarbeiter) und zur Sparkasse Vorpommern (4,85 Mrd., 540 Mitarbeiter).

Die Vertreterversammlungen beider Institute müssen der Fusion, die rückwirkend zum 1. Januar 2022 erfolgen soll, noch zustimmen. In diesen Gremien sind die insgesamt knapp 50 000 Genossenschaftsmitglieder der beiden Banken vertreten. Die Entscheidungen sollen im zweiten Quartal fallen, also bis Ende Juni.

Die Rostocker Bank ist mit 95 Mitarbeitern und 31 000 Kunden der kleinere der beiden Gründungspartner. Von einer Übernahme eines Kleinen durch den Großen könne aber keine Rede sein, sagt VR Mecklenburg-Vorstandschef Jan-Arne Hoffmann: „Eine Verschmelzung hat niemals den Charakter einer Übernahme, es entsteht etwas Neues.“

Institute schließen Stellenabbau durch die Fusion aus

Der Zusammenschluss soll dabei helfen, eine „starke regionale Genossenschaftsbank in Mecklenburg“ nachhaltig zu sichern. Dass Rostock aus dem Namen des neuen Unternehmens verschwindet, sei vertretbar. „Mit Mecklenburg bleibt der regionale Bezug erhalten“, sagt Hoffmann.

Stellenabbau und Schließungen bei den insgesamt 27 Filialen als Folge der Fusion schließen die beiden Institute aus. Der Zusammenschluss versetze die neue VR-Bank in die Lage, besser auf „regulatorische Anforderungen“ zu reagieren und durch „die Vermeidung von Doppelarbeiten schließlich auch Kosten zu senken“.

Das gesparte Geld soll in Beratung und „moderne Kommunikations- und Vertriebswege“ investiert werden. Kunden würden vom Zusammenschluss profitieren, weil bei den Beratern unter dem vereinten Dach „mehr Experten mit Spezialwissen“ tätig sein werden, kündigt Hoffmann an.

Rostock verhandelte auch mit Stralsunder Bank

Die bisherige VR-Bank Mecklenburg besteht in ihrer jetzigen Form erst seit 2020 und war aus dem Zusammenschluss der Genossenschaftsbanken Wismar und Schwerin hervorgegangen. Bei der jetzt anstehenden Fusionsrunde war auch ein Zusammenschluss der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank mit der Pommerschen Volksbank in Stralsund im Gespräch. Frank Kretzschmann, Vorstand in Rostock, bestätigt, dass es Ende vergangenen Jahres entsprechende Überlegungen und Gespräche gab.

Letztlich habe aber mehr für die Mecklenburger Variante gesprochen. Die Institute in Rostock und Stralsund wollten bereits 2016 schon einmal zusammengehen, was dann aber nicht zustande kam. „Es ist normal, dass man miteinander spricht“, sagt Kretzschmann zu den wieder aufgenommenen, aber letztlich ergebnislos gebliebenen Verhandlungen mit der Pommerschen Volksbank.

Aufsichtsräte stimmten bereits zu

Beim geplanten Zusammenschluss im Mecklenburg gebe es keinen Zeitdruck, betonen die Vorstände in Schwerin und Rostock. Man wolle „in dem Prozess alle Beteiligten Schritt für Schritt mitnehmen“. Die Aufsichtsräte beider Banken stimmten Anfang dieser Wochen in getrennten Sitzungen der Fusion zu.

Weil die Rostocker Bank derzeit nur ein Vorstandsmitglied hat, wurde Hoffmann von den Aufsichtsräten für die Übergangszeit bis Wirksamkeit der Verschmelzung zum Interimsvorstand der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank bestellt, damit das im Kreditwesengesetz vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip erfüllt werden kann.

Sollte die Fusion wie geplant umgesetzt werden, bleiben in MV noch fünf Genossenschaftsbanken übrig. Neben dem neuen Großinstitut sind das die Volksbank Demmin, die Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte, die Pommersche Volksbank und die Volksbank Vorpommern (Greifswald). Auch bei anderen Banken gab es zuletzt Änderungen. Die Commerzbank gab im vergangenen Sommer die Schließung von vier von elf Standorten in MV bekannt.

Von Gerald Kleine Wördemann