Der bekannte chilenische Schriftsteller und Journalist Omar Saavedra Santis ist am 23. Dezember 2021 im Alter von 77 Jahren in seiner Heimat Valparaiso verstorben.

Santis Werke und Wirken als Theaterwissenschaftler und als Autor haben die Rostocker Kulturlandschaft nachhaltig bereichert, insbesondere das Volkstheater.

Das Leben und Wirken des Santis

Die Liebe zum Literarisch-Künstlerischen und das Interesse für das politische Geschehen Südamerikas führten bei Omar Saavedra Santis zur Chefredaktion der linken chilenischen Tageszeitung „El Popular“. 1973 floh er jedoch nach dem faschistischen Pinochet-Putsch in die DDR und kam so in die Hansestadt Rostock.

Hier arbeitete er beim Volkstheater und wurde in die bereits existierende professionelle spanischsprachige Gruppe aufgenommen. Sein Debüt am Volkstheater gab er mit der erfolgreichen Aufführung seines Theaterstückes „Szenen wider die Nacht“. Santis bereicherte den Spielplan des Hauses bis ins Jahr 2006, als sein Stück „Don Quixote – Jenseits des Spiegels“ herausgebracht wurde. 2009 kehrte er in seine Heimat nach Chile zurück.

Die Werke Santis erschienen unter anderem in Deutschland, Chile, Polen, Japan und in den USA und wurden mit vielen Preisen geehrt: Er erhielt 1985 den Kulturpreis der Stadt Rostock, im Folgejahr den durch die Akademie der Künste der DDR vergebenen Anna-Seghers-Preis und 2002 den Literaturpreis des MDR.

Ehemalige Kollegen des Rostocker Volkstheaters zeigen sich betroffen

Die Nachricht von seinem Tod löste bei ehemaligen Kollegen, die seinen Werdegang in der Hansestadt begleiteten, tiefe Trauer und Betroffenheit aus.

Der ehemalige Rostocker Opernsänger Dr. Peter Schneider (85) lernte Santis kennen, als dieser 1975 als Dramaturg am Volkstheater tätig war: „Mich beeindruckte er als ein politisch engagierter Künstler. Mir imponierte aber auch seine südliche Lebensart. Als Genussmensch schätzte er vorzügliches Essen, guten Wein und niveauvolle Gespräche. Wir wurden enge Freunde.“

Michael Baade (77) zeigt sich ebenfalls zutiefst betroffen über den Tod seines Schriftstellerkollegen. Santis und ihn verbanden dieselben Ideale und die Bereitschaft, für diese einzustehen: „Nach dem faschistischen Putsch in Chile habe ich viele Gedichte geschrieben, die sich diesem dramatischen Ereignis widmeten. Über den Schriftstellerverband lernte ich Santis kennen. Ich war stolz darauf, dass er mir den Vorschlag machte, meine Gedichte ins Spanische zu übertragen“, berichtet er.

Auch Alejandro Quintana (70), der in den Siebzigerjahren am Volkstheater Rostock tätige chilenische Schauspieler und Regisseur, würdigt den langjährigen Freund: „Wir vermissen schon jetzt Omars scharfsinnigen Humor, seine geerdeten philosophischen Gespräche und seinen lebensbejahenden kritischen Geist.“

Von Caroline Bothe