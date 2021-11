Rostock

Die Ministerpräsidentin persönlich drückt aufs Tempo: „Manuela Schwesig hat sich erst heute erkundigt, wie es mit dem Neubau vorangeht – und warum es nicht schneller geht“, sagt Sigrid Hecht. Die Chefin des stadteigenen Immobilien-Entwicklers KOE verantwortet das teuerste Bauvorhaben der Rostocker Stadtgeschichte.

Und für die Ministerpräsidentin, aber vor allem für alle Rostocker hat sie gute Nachrichten: „Die Vorplanungen sind abgeschlossen, im September 2023 rollen die Bagger für unser neues Theater. Wir bauen ein neues Wahrzeichen.“

Die selben Planer wie das „Bolschoi“

Bei einem Info-Abend im alten Volkstheater stellten Hecht und Intendant Ralph Reichel den aktuellen Stand für das Mega-Projekt vor. „Seit einem Jahren haben alle Fachplaner hart gearbeitet. Am Dienstag haben wir uns nun zum allerersten Mal alle getroffen“, so Hecht. Fachplaner – das klingt zu profan für jene Experten, die Rostock bis Ende 2027 einen neuen Theater-, Ballett- und Orchestertempel schaffen sollen. „Wir haben wirklich die besten ihres Fachs aus ganz Europa für unser Volkstheater gewinnen können“, sagt Hecht. Die Firma LAP aus Berlin zum Beispiel war bereits für die Tragwerksplanung des neuen Reichstags in der Hauptstadt verantwortlich.

Die Akustik und die Beschallungstechnik planen die selben Experten, die bereits das weltberühmte Opernhaus in Sydney und die Erweiterung des nicht minder berühmten Bolschoi-Theaters in Moskau geplant haben – die Firma Müller BBM aus München. Um die Bühnentechnik kümmern sich ATI und itv. Sie rüsteten bereits die Staatsoper unter den Linden aus. „In MV haben wir noch nie ein solches Theater gebaut“, sagt Hecht. „Die Besten kommen zu uns – und sie sind begeistert. Von dem Gebäude, der Lage zwischen Fluss und Stadt.“

So wird es innen aussehen

Das neue Theater wird insgesamt sieben Etagen haben – drei davon werden unter Erde liegen. Unter anderem werden die Musiker unterirdisch untergebracht. Allein das Foyer wird sich über zwei Stockwerke erstrecken. Auch eine Lounge ist dort geplant. Die Straßenbahn soll direkt vor dem Haupteingang an der Langen Straße halten. Im Großen Saal werden um die 650 Zuschauer Platz finden. „Unser Anspruch ist, dass alle Zuschauer auf allen Plätzen optisch und akustisch das gleich tolle Erlebnis haben werden“, so KOE-Technikchef Nils Sommer. Der Zuschauerraum wird sich über zwei Etagen erstrecken.

Auch eine Kantine ist geplant. Im vierten Stock. Noch höher, in der siebten Etage, wird das neue Café, die neue Panoramabar mit Kleinkunstbühne entstehen. Sie ist der Höhepunkt des zentralen Bühnenturms des neuen Volkstheaters. „Bevor wir überhaupt das Gebäude errichten können, buddeln wir eine 15 Meter tiefe Baugrube“, verrät Sommer. „Unser Haus wird begehbar, erlebbar – für die ganz Stadt. Auch wenn keine Aufführungen stattfinden, wird im Volkstheater Leben sein. Das Theater wird ein Ort, an dem sich die Menschen jederzeit treffen können“, so Intendant Reichel.

Das soll gespielt werden

„Im Neubau ist viel mehr möglich – und es ist viel besser möglich“, so Reichel. Im alten Theater müsse die Bühne zu oft für Proben herhalten, Umbauten dauern zu lange. „Wir hätten 40 Aufführungen unseres Weihnachtsmärchens verkaufen können. Spielen können wir aber nur etwas mehr als 20.“ Im Neubau gibt es nicht nur zwei Säle, sondern auch zwei Probebühnen. „Wir sind damit auch für Gastspiele aus Theater- oder Opernhäuser aus dem ganzen Ostseeraum attraktiv. Erste Kontakt haben wir geknüpft“, so Reichel.

Und: Der Intendant will Rostock zum Zentrum für Musicals machen. „Wir werden schon in zwei Jahren damit beginnen. Es muss knallen und wirken. Keine Genre wächst so schnell wie die des Musicals.“ Auch Wagner – nach alter Rostocker Tradition – will Reichel wieder spielen – den „Fliegenden Holländer“ etwa. „Große Abende sollen unser Markenzeichen werden.“ Mit dem gesamten Ensemble. „,Ein Sommernachtstraum` wäre perfekt dafür“, so der Intendant.

Die nächsten Schritte

110 Millionen Euro sind für den Neubau am Bussebart veranschlagt. Inklusive Tiefgarage mit mehr als 100 Stellplätzen. Hinzu kommt noch die Umgestaltung des gesamten Areals zwischen Kanonsberg und „Haus der Schifffahrt“ sowie der Bau eines weiteren Parkhauses für das Theater und den neuen Stadthafen. „Für das Areal werden wir 2022 einen eigenen Gestaltungswettbewerb starten“, sagt Hecht. Für weitere 15 Millionen Euro baut Rostock zudem am Ostufer der Warnow eine neue Theater-Werkstatt. „Die Ministerpräsident hat nochmals bekräftigt, wie wichtig das Vorhaben für das gesamte Land ist – und dass auch die neue Landesregierung dazu steht, das Vorhaben mit 51 Millionen Euro unterstützen zu wollen“, so die KOE-Chefin.

Bevor im dritten Quartel 2023 aber die Bagger rollen, gibt es noch eine Menge zu tun: 2022 stehen Windgutachten für das Gebäude auf der Agenda – zum Beispiel für den auch von außen begehbaren Turm, der künftig Rostocks neue Theater-Bar beheimaten soll. Auch Schallgutachten müssen her. „Wir wissen jetzt, dass die Hülle – der Entwurf des Berliner Büros Hascher & Jehle – passt.

Nun geht es in die konkreten Details: Wie viel Stahl benötigen wir? Wie viele Kilometer Kabel? Wie viel Beton?“, erklärt Hecht. Ende 2022 soll das alles vorliegen, „damit wir Anfang 2023 den Bauantrag stellen und die Arbeiten europaweit ausschreiben können.“ Vielleicht geht es auch schneller. Schwesig macht Druck. „Sie hätte sich gewünscht, dass wir jetzt schon bauen“, berichtet Hecht aus der Unterredung.

„Nicht mehr aufzuhalten“

Die Hoffnungen, dass es nun endlich was wird mit dem Neubau – sie ist groß. Auch bei den Freunden und Förderern des Volkstheaters. Schon 1962 gab es erste Entwürfe für einen Theater-Neubau am Bussebart. „Seit 60 Jahren redet diese Stadt über einen Neubau. Jetzt lässt er sich nicht mehr aufhalten“, sagt Doris Geiersberger, die Vorsitzende der Theater-Freunde. 1942 war das alte Stadttheater bei einem Bombenangriff zerstört worden, seitdem spielt das Volkstheater in einem „Provisorium“ am Patriotischen Weg.

Doris Geiersberger (r.), Vorsitzende der Freunde und Förderer des Volkstheaters Rostock Quelle: Ove Arscholl

„Theater sind unverzichtbar für lebendige Stadt und die Gesellschaft“, so auch Olaf Grambow. Der gebürtige Rostocker ist Technischer Direktor des Deutschen Theaters in Berlin und einer der Chef-Berater für das Neubau-Vorhaben in seiner Heimatstadt.

Olaf Grambow, Technischer Direktor des Deutschen Theaters Berlin spricht über den Neubau des Volkstheaters Rostock Quelle: Ove Arscholl

„Der Standort ist wirklich hervorragend. Das neue Theater ist gut für alle zu erreichen. Im baltischen Raum ist Rostock mit dem Neubau in guter Gesellschaft – zum Beispiel mit der Oper in Kopenhagen, dem Opernhaus in Oslo oder dem Konzerthaus in Stavanger“, sagt Grambow.

