„Willkommen! Bienvenue! Welcome!“ Als der berühmteste Song des Musicals „Cabaret“ am Freitagabend erklingt, geht so etwas wie ein Aufatmen durch den Großen Saal des Volkstheaters Rostock. Endlich wieder Theater! Seit März ist das Haus geschlossen. Im August gab es einige Vorstellungen in der Halle 207, aber das Herzstück des Hauses liegt seit Monaten völlig brach.

Die Situation ist ungewohnt: Der Saal bleibt gefühlt halb leer. Die ersten Sitzreihen abgedeckt, zwischen den Zuschauerinnen und Zuschauern viele freie Sitze. Geladene Gäste, Freunde und Unterstützer des Theaters, die für eine Probeaufführung zusammengekommen sind und nun den Saal füllen – entsprechend den Hygienevorschriften.

Blick in den Großen Saal des Volkstheater Rostock Quelle: Matthias Schümann

Auf der Bühne eine Revue, die ein Vorgeschmack sein soll auf das, was in dieser Spielzeit noch zu erleben sein wird. Wehmut schwingt mit, denn wann angekündigten Stücke auf die Bühne kommen, ist in einzelnen Fälle nicht klar.

Zum Beispiel „Cabaret“. Die Proben liefen bereits, als die Zwangspause kam. Die noch immer andauert, denn an diesem Stück sind alle Sparten beteiligt, Schauspiel, Tanz, Orchester, und die dürfen nur unter strengsten Auflagen arbeiten. „Wir haben Gruppen eingeteilt“, erklärt Intendant Ralph Reichel. In kleinen Gruppen darf miteinander gearbeitet werden. Aber die Gruppen untereinander dürfen sich nicht zu nah kommen. Für „Cabaret“ bedeutet das das vorläufige Aus. Unter diesen Bedingungen können die Akteure nicht proben.

Statt dessen wird getestet. Tänzer, Schauspieler, Musiker unterziehen sich regelmäßigen Corona-Tests, mindestens einmal die Woche. Gäste des Hauses sogar zwei Mal. Und es wird diskutiert. Ralph Reichel verhandelt mit dem Gesundheitsamt, beruft jede Woche den zehnköpfigen Pandemiestab ein. Gemeinsam setzen sie die neuesten Richtlinien um.

Volkstheater-Intendant Ralph Reichel Quelle: Matthias Schümann

Reichel setzt sich dafür ein, dass im Theater die gleichen Regeln wie in Gaststätten gelten: Dort dürfen die Gäste am Tisch nicht nur die Masken abnehmen, sondern sich auch in Gruppen treffen. Das erlaubt Landesregierung den Theatern nicht.

Im Foyer ist es unterdessen nicht ganz so voll wie früher, aber die Stimmung ist gelöst. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagen Hanna Schneider und Birgit Reinke, die bei einem Glas Wein an einem der Tische stehen. Dort dürfen sie die Masken abnehmen, die sind Pflicht sind im Haus. „Vor allem die Theaterabende mit Freundinnen haben uns gefehlt.“

Hanna Schneider (l.) und Birgit Reinke Quelle: Matthias Schümann

Dramaturg Jens Ponath greift im Foyer zum Mikrofon und bittet die Gäste in den Saal. Und zwar ganz geordnet und sortiert nach Reihen, damit an den Eingängen keine Trauben entstehen. Alles geht ganz gemächlich und ruhig vor sich.

Dramaturg Jens Ponath weist im Foyer die Gäste ein. Quelle: Matthias Schümann

An der Tür zum Parkett rechts macht Gabriele Hartkopf an ihrem angestammten Platz den Einlass. Karten abreißen muss sie heute nicht, die Gäste haben ihre Plätze gesagt bekommen, die Computersoftware ist für das Errechnen von Sicherheitsabständen nicht geeignet, die Plätze werden per Hand verteilt. Gabriele Hartkopf ist erleichtert. „Ich bin froh, dass wir wieder anfangen können.“ Ihr Platz an der Tür war lange verwaist. „Er hat mir gefehlt!“

Kartenabreißerin Gabriele Hartkopf Quelle: Matthias Schümann

Drinnen im Saal haben die Rostocker Stefanie Ehrich und Gunnar Kühn im Parkett Platz genommen. „Alles sehr gut und charmant organisiert“, freut sich Stefanie Ehrich. Auf den Abend ist sie gespannt. „Ich bin ganz ausgedörrt, was Theater angeht. Es ist mir fast egal, was sie spielen.“

Gunnar Kühn und Stefanie Ehrich Quelle: Matthias Schümann

Die Revue „Theater, Theater“ ist eine Mischung aus allen Genres, da wird gesungen, getanzt, geschauspielert, die Norddeutsche Philharmonie Rostock, auf Kammergröße geschrumpft, spielt unter Martin Hannus poppig, jazzig, beschwingt.

Zur Galerie Mit der Ensemble-Revue „Theater, Theater“ hat das Volkstheater Rostock am Freitagabend einen Vorgeschmack auf die angehende Spielzeit unter Corona-Bedingungen gegeben.

Bernd Färber, grell geschminkt, singt und führt durch den Abend: „Willkommen zurück im Theater, in eurem Theater!“ Spontaner Applaus. Es wird viel geklatscht an diesem Abend. Es gibt Songs aus „Cabaret“, Musik von Charles Ives, Texte von Wolfram Lotz. Ein Feuerwerk, komprimiert auf eine Stunde. Eine Hommage ans Theater. Die Darsteller ziehen alle Register. Am 27. September feiert die Revue ihre offizielle Premiere.

Am Ende dieses Abends defilieren die Gäste an zwei gläsernen Urnen vorbei und können mit einem Chip wählen, wie die Abende künftig aussehen sollen: größere Sicherheitsabstände, dafür keine Maske während der Vorstellung? Oder kleine Abstände, aber Maske auf den ganzen Abend? Beides ist möglich. Die Abstimmung soll noch eine Weile laufen, verspricht Ralph Reichel.

Der erste Theaterabend nach dem Lockdown ist auf jeden Fall gut angekommen. „Das Herz geht auf!“, schwärmt Susanne Ehrich nach der Vorstellung. „Wunderschön.“

Volkstheater-Premieren im September 19.9., 20 Uhr: „Bilder deiner großen Liebe“ nach Wolfgang Herrndorf 24.9., 20 Uhr: „Oleanna – ein Machtspiel.“ Schauspiel von David Mamet 26.9., 19.30 Uhr: „Die Schändung der Lukrezia“, Oper von Benjamin Britten 27.9., 18 Uhr: „Theater, Theater. Die Ensemble-Revue“, Regie: Daniel Pfluger, Choreografie: Katja Taranu, Musikalische Leitung: Martin Hannus

