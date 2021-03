Volkstheater Rostock beginnt Proben für Oper „Das schlaue Füchslein“

Rostock

Wieder mehr Kultur in der Hansestadt: Das Rostocker Volkstheater hat am Montag mit den Proben für die Oper „Das Schlaue Füchslein“ von Leoš Janáčeks begonnen. Pandemie bedingt wird nur eine kleine Fassung des Werkes einstudiert, wie Pressesprecherin Ute Fischer-Graf mitteilt. Am 10. April soll das Stück auf der Bühne des großen Hauses Premiere feiern. Für die Regisseurin Vera Nemirova hat das Stück eine besondere Bedeutung.

Ihre Mutter war Sopranistin im Rostocker Volkstheater. In ihrer Jugend erlebte Vera Nemirova wertvolle Lehrstunden vor und hinter den Kulissen des Theaters. Sie stand selbst einmal für die Oper, die nun geprobt wird, auf der Bühne und spielte das Fuchskind. Nun kehrt die erfolgreiche Musiktheaterregisseurin für eine Inszenierung an den Ort ihrer Kindheit zurück. Zuvor hatte sie an großen Opernhäusern, wie der Dresdner Semperoper, in Seoul oder Salzburg gearbeitet.

Verbundenheit der Tiere und der Menschen

„Das Theater ist für mich mehr als ein beruflicher Weg. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung“, bekennt die Künstlerin. „Mit meinen Eltern, die beide am Theater waren, bin ich oft umgezogen. Was jedoch immer Heimat war, war die Welt hinter den Kulissen.“ Die Oper, welche nun unter musikalischer Leitung von Dirigent Marcus Bosch einstudiert wird, handelt von der schicksalhaften Verbundenheit der Tiere und der Menschen.

Inspiriert von einer Geschichte mit karikaturhaften Zeichnungen in einer Zeitung, entwickelte der der Komponist Leoš Janáček diese Oper. „Für den Wald und für die Trauer meiner späten Jahre“, wie Janáček später erklärte. Die Oper sei eine, wie sie die Welt noch nie gesehen und gehört hatte, heißt es in der Mitteilung des Volkstheaters. Eine flirrende Symphonie des Waldes, ein Spiel über den ewigen Kreislauf des Lebens, ein Welttheater voller Witz und Weisheit.

Von oz